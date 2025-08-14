طريقة عمل الفراخ في الفرن في خطوات سريعة

طريقة عمل الفراخ فى الفرن، الفراخ في الفرن من الأكلات اللذيذة التى يسهل تحضيرها ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون، ويمكن تقديمها بجانب الأطباق المختلفة.

وطريقة عمل الفراخ فى الفرن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الفراخ فى الفرن.

مكونات عمل الفراخ فى الفرن:

دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 أو 8 أجزاء

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو سمن بلدي

3 فصوص ثوم مهروس

عصير 2 ليمونة

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة)

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بهارات فراخ

رشة قرفة

شرائح بصل وجزر وبطاطس للتسوية مع الفراخ

طريقة عمل الفراخ فى الفرن:

اغسلي الفراخ جيدا بالدقيق والخل والملح للتخلص من أي روائح.

اشطفيها بالماء البارد وصفيها جيدا.

في وعاء كبير، اخلطي زيت الزيتون مع الثوم المهروس وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم وبهارات الفراخ ورشة القرفة.

ادهني الفراخ بالخليط جيدا من الداخل والخارج، ويفضل تركها في التتبيلة ساعتين على الأقل أو طوال الليل في الثلاجة لنتيجة أفضل.

قطعي البطاطس والجزر والبصل شرائح وضعيها في صينية الفرن.

تبلي الخضار بقليل من الزيت والملح والفلفل.

ضعي الفراخ فوق الخضار أو في شبكة معدنية داخل الصينية حتى تستوي من كل الجهات.

غطي الصينية بورق فويل وضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 200°م لمدة 45 دقيقة.

أزيلي الفويل، ثم اتركي الفراخ تتحمر لمدة 20 دقيقة إضافية حتى تكتسب لون ذهبي شهي.

قدمى الفراخ ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز والسلطة الخضراء.

إذا أردت قشرة مقرمشة للفراخ، ادهني سطحها بالقليل من الزبدة أو العسل المخفف بالماء قبل آخر 10 دقائق من الشوي.

طريقة عمل الفراخ فى الفرن

ولعمل الفراخ المشوية

مكونات عمل الفراخ المشوية:-

فرخة مقطعة 8 قطع

التتبيلة

كوب زبادي

عصير ليمون

بابريكا

بصل مفروم

فص ثوم مفروم

ملح

فلفل اسود

بهارات فراخ

بهارات فراخ مشوية

ملعقة عسل أسود

طريقة عمل الفراخ المشوية:-

نحضر الفراخ ونغسلها جيدا ثم ننقعها فى محلول به ماء وملح وسكر وزنجبيل وقرفة وفلفل أسود وخل ودقيق، ونتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الفراخ بالماء الجارى، ونصفيها

ثم نحضر بولة كبيرة وعميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدا، ثم ننقع الفراخ بها ونتركها لمدة ليلة كاملة أو 6 ساعات على الأقل.

ثم نحضر بولة كبيرة وعميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدا، ثم ننقع الفراخ بها ونتركها لمدة ليلة كاملة أو 6 ساعات على الأقل. ثم ننشل الفراخ من التتبيلة ونضعها على الشواية أو الجريل مع تقليبها من حين لآخر حتى تماما النضج، ويمكن وضعها في صينية وإدخالها الفرن حتى تمام النضج بعدها نحضر فحمة مشتعلة ونضعها فى طبق صغير ونضع الطبق فى صينية الفراخ ونضيف الزيت للفحم ثم نغطى الصينية لمدة ربع ساعة، ثم تقدم الفراخ بعدها.

ويمكن أيضا وضع الفراخ في ميس حرارى وخدخلها الفرن حتى تمام النضج.

وتقدم الفراخ المشوية ساخنة بجانب السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والخبز أو الأرز حسب الرغبة.

