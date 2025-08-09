طريقة عمل كبسة الفراخ، أكلة خليجية لعزوماتك وسفرتك المميزة

طريقة عمل كبسة بالفراخ، من أشهر الأكلات العربية التي يشتهر بها المطبخ الخليجي، وانتشرت بشكل كبير في المطبخ المصري، وأصبحت كل ست بيت مصرية تحاول أن تتعلم طريقة عمل كبسة الفراخ.

طريقة عمل كبسة الفراخ، من الوصفات التي تصلح للعزومات والحفلات، وطريقة عمل كبسة الفراخ، من الوصفات سهلة التحضير.





طريقة عمل كبسة الفراخ

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كبسة الفراخ، بخطوات بسيطة، وبطريقة احترافية، حتى يمكنك إعدادها، والنتيجة مضمونة، خاصة عند التحضير لعزومة أو حفلة.



مدة التحضير: ١٠ دقيقة

مدة الطهي: ٣٥ دقيقة

يكفي لـ ٦ أشخاص



مكونات عمل كبسة الفراخ:

دجاجة كبيرة مقطعة ٨ قطع

بصلة كبيرة مفرومة

كوب عصير طماطم

ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم

ملعقتين كبيرتين بهارات الكبسة

5 حبات حبهان

عود قرفة

5 حبات قرنفل

ورقتين لاوري

2 ليمون مجفف عماني

5 أكواب مرق لحم

كوبين ونصف رز بسمتي

مكسرات مقلية ورمان للتزيين

نصف كوب زبيب

ربع كوب زيت قطفة

ملح وفلفل وجوزة الطيب وقرفة



طريقة كبسة الفراخ



طريقة عمل كبسة الفراخ:

ينقع الرز في ماء بارد ويوضع جانبًا.

تشوح البصلة في الزيت، يضاف البهارات الصحيحة لتعطي نكهة قوية ثم تضاف قطع الدجاج ويقلب الكل مع بعض.

تضاف الصلصة وعصير الطماطم وباقي البهارات ثم يقلب الكل جيدًا.

يضاف المرق تدريجيًّا ويقلب الكل، يغطي القدر ويترك الكل على نار متوسطة إلى أن ينضج الدجاج.

يصفى الرز من الماء ويضاف إلى القدر مع الزبيب ويغطى الكل.

يترك القدر ينضج على نار هادئة إلى أن يمتص الرز كل السوائل.

تزين بالمكسرات وحب الرمان وتقدم بالهنا والشفا.





طريقة عمل الكبسة باللحمة

كبسة اللحمة

وتقدم الشيف منال العالم، من خلال السطور التالية، طريقة عمل الكبسة باللحمة، الوصفة الأصلية، والنتيجة مضمونة، والتي يمكنك عملها في البيت بكل سهولة، كوجبة غداء مميزة لأفراد أسرتك، أو عند الترتيب لعزومة.



مكونات عمل الكبسة باللحمة:

3 كوب أرز بسمتي

6 قطع موزات غنم

2 حبة كبيرة بصل مفروم

2 قرن فلفل أخضر شرائح

1 ملعقة كبيرة بهارات مشكل

2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 حبة صغيرة كوسة

3 حبة صغيرة باذنجان صحيح

3 حبة متوسطة جزر أرباع

2 حبة كبيرة طماطم قطع كبيرة

2 قرن فلفل أنصاف بالورب

مكونات الكشنة لعمل الكبسة

(وهي التي يتم إضافتها للكبسة)

1 حبة كبيرة بصل مفروم خشن

3 ملعقة كبيرة زيت ذرة

1/4 كوب زبيب

1/2 ملعقة صغيرة لومي مطحون

1/4 ملعقة صغيرة ملح



طريقة عمل الكبسة باللحمة:



اغسلي الأرز عدة مرات ثم انقعيه لمدة ٣٠ دقيقة.

في قدر كبير الحجم ضعي قليل من زيت الذرة. ضعي القدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل. باستعمال ملعقة خشبية قلبي إلى أن يصبح لونه ذهبي. أضيفي اللحم وقلبي إلى أن يجف ماؤه.

أضيفي الفلفل، البهارات، الملح، الفلفل ومعجون الطماطم.

أغمري اللحم بالماء، ثم غطي القدر ودعيه إلى أن ينضج اللحم تماما.

أضيفي الكوسة، الباذنجان والجزر. دعي الخضروات تطهي مع اللحم إلى أن تنضج تماما.

صفي الخضراوات واللحم واحتفظي بالمرق. إحتفظي بالخضروات واللحم ساخنة.

في قدر كبير ضعي مقدار٢/١ ٤ كوب من المرق. أضيفي الطماطم، الفلفل والهيل "الحبهان"، ثم ضعي القدر على النار إلى أن يغلي المرق بقوة.

صفي الأرز وأضيفي على المرق. دعي المرق ليغلي ثانية لمدة ٥ دقائق ثم غطي القدر ودعيه على نار هادئة.



طريقة عمل الكشنة:

والكشنة هي الخلطة التي تضاف على الكبسة.

في مقلاة واسعة ضعي البصل. ضعي المقلاة على نار متوسطة. باستعمال ملعقة خشبية قلبي البصل إلى أن يصبح لونه ذهبي. أضيفي الزيت واستمري بالتقليب لعدة دقائق إلى أن يلين البصل. أضيفي الزبيب، اللومي والملح. قلبي إلى أن تنتفخ حبات الزبيب.

أضيفي الكشنة على سطح الأرز. لا تقلبي. غطي القدر ثانية ودعيه لمدة ٣٠ دقيقة إلى أن تتسكر الكبسة.

باستعمال ملعقة معدنية عريضة اخرجي الكشنة عن سطح الأرز.

باستعمال شوكة قلبي الأرز بخفة ثم اسكبيه في طبق واسع، ثم وزعي اللحم والخضراوات، وأخيرًا وزعي الكشنة على الكبسة ثم قدميها.

