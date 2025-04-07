طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بتتبيلة مميزة

طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن، الفراخ من أنواع اللحوم المميزة لمذاقها الشهى والمميز الذى يعشقه الكبار والصغار وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن، سهلة وبسيطة وتقدم فى مصر بتتبيلات مختلفة ويمذاق لا يقاوم وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن.

مكونات عمل الفراخ المشوية فى الفرن:-

1 دجاجة مقطعة إلى 4 أو 8 قطع (حسب الرغبة)

3 حبات بطاطس مقطعة شرائح

1 حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح

2 حبة طماطم مقطعة شرائح

1 فلفل رومي (اختياري)

4 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج

رشة قرفة (اختياري)

كوب ماء أو مرق دجاج

طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن:

تبّلى قطع الدجاج بالملح، الفلفل، الكركم، بهارات الدجاج، القرفة، الثوم، وعصير الليمون.

اتركصها تتبل لمدة ساعة على الأقل (كلما زادت مدة التتبيل، زادت النكهة).

في صينية فرن، ضعى طبقة من شرائح البطاطس، ثم شرائح البصل، ثم الطماطم والفلفل.

رتّبى قطع الدجاج فوق الخضروات، ثم اسكبي فوقها القليل من الزيت وكوب الماء أو المرق.

غطِى الصينية بورق ألومنيوم، وضعيها في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة ساعة تقريبًا.

بعد مرور الساعة، أزيلي ورق الألومنيوم واتركها تتحمّر لمدة 15-20 دقيقة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

تُقدم مع أرز أبيض أو أرز بالخلطة، أو يمكن تناولها مع الخبز البلدي وسلطة خضراء.

يمكن إضافة الجزر والكوسة لزيادة القيمة الغذائية.

فوائد الفراخ للصحة

والفراخ من اللحوم المميزة التى لها عشاق كثيرون وايضا ليها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الفراخ:-

- تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

- تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

- تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

- لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

- يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

- يحتوي كل 28 غرامًا من صدر الدواجن الخالي من الجلد على غرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

- لحم الطيور غني بفيتامين "ب 6" الذي يدعم جهاز المناعة.

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