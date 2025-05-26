طريقة عمل الفراخ المشوية بالثوم والأعشاب في خطوات بسيطة

طريقة عمل الفراخ المشوية، الفراخ المشوية من طرق تحضير الفراخ اللذيذة وهي من أشهى وأشهر أنواع المشويات حيث يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وطريقة عمل الفراخ المشوية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف انجي علاء، طريقة عمل الفراخ المشوية بالثوم والأعشاب.

مكونات عمل الفراخ المشوية بالثوم:

دجاجة كاملة أو 4 صدور دجاج أو أفخاذ (حسب الرغبة)

5 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة زعتر جاف

ملعقة صغيرة روزماري (إكليل الجبل)

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف أو طازج

ملعقة صغيرة خل أو لبن زبادي (اختياري لتطرية اللحم)

طريقة عمل الفراخ المشوية بالثوم والأعشاب:-

في وعاء، اخلطي الثوم المفروم مع زيت الزيتون، عصير الليمون، الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الزعتر، الروزماري، البقدونس، والخل أو الزبادي.

اغسلي الدجاج جيدا، ثم اصنعي بعض الشقوق في الجلد (للسماح للتتبيلة بالدخول).

افركي الدجاج بالتتبيلة جيدا من الداخل والخارج، ثم غطيه واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل (ويفضل ليلة كاملة لنتيجة أفضل).

سخني الشواية (أو يمكن استخدام فرن ساخن على حرارة 200 درجة مئوية).

ضعي الدجاج على الشواية أو في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت.

اشوي الدجاج مع التقليب من وقت لآخر حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي (حوالي 30-45 دقيقة حسب حجم القطع).

يقدم الدجاج المشوي بالثوم والأعشاب مع الأرز أو البطاطس المشوية وسلطة خضراء أو طحينة.

طريقة عمل الفراخ المشوية

ولعمل الفراخ المشوية بالتتبيلة العادية

مكونات عمل الفراخ المشوية:-

فرخة مشوية مقطعة 8 قطع

التتبيلة

كوب زبادي

بهارات فراخ مشوية تباع لدى العطار

ملعقة عسل نحل

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب خل أبيض

ملح

فلفل أسود

بابريكا

كارى

كركم

حبهان بودر

2 بصلة مفرومة

2 فص ثوم

ثمرة طماطم مفرومة

ملعقة هريسة فلفل اخضر

رشة قرفة

رشة كمون

الفرن

ملعقة كبيرة زبد

ملعقة بقدونس مفروم

ملعقة صلصة طماطم

ملح

فلفل

فص ثوم مفروم

طريقة عمل الفراخ المشوية:-

نحضر الفراخ وتحدث بها فتحات ثم نغسلها جيدا وننقعها فى الماء والملح والفلفل الأسود والدقيق والسكر وعصير الليمون لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الفراخ بالماء الجارى، ونصفيها.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم ننقع الفراخ فى التتبيلة ليلة كاملة.

ثم نحضر صينية فرن ونرص بها الدجاج ونضع عليها ربع كوب ماء.

ثم نغطي الصينية بورق زبد ثم ورق فويل، وتدخلها الفرن حتى تمام النضج حيث تستغرق من ساعة إلى ساعة وربع.

وبعد تمام نضج الدجاج ننزع الورق الفويل، ونحضر بولة عميقة ونضع بها الزبد والبقدونس والصلصة والثوم والملح والفلفل ونقلب جيدا.

ثم ندهن الدجاج بخليط الزبد وندخل الصينية الفرن مرة أخرى أسفل الشواية حتى يحمر لون الدجاج.

ثم نخرج الدجاج من الفرن ونشعل فحمة ونضعها فى طبق صغير، ونضع الطبق فى صينية الفراخ ونصب زيت على اللحمة المشتعلة حتى تنطفيء.

ثم نغطى الصينية على الفور لمدة 15 دقيقة.

ثم تقدم الفراخ المشوية بعدها ساخنة بجانب الأرز البسمتى والسلطة الخضراء ويمكن تقديمها بجانب البطاطس المقلية والخبز الأسمر وسلطة الطحينة.

ويمكن تسوية الفراخ على الشواية الفحم فى حالة توفرها، وايضا يمكن تسويتها فى الايرفراير حيث ننشلها من التتبيلة ونرصها فى الايرفراير.

ويمكن أيضا تسويتها على الجريل حسب الرغبة فهى طيبة المذاق فى جميع حالاتها.

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