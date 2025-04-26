طريقة عمل شاورما الفراخ، مثل الجاهزة واحلى

طريقة عمل شاورما الفراخ، الشاورما من الأكلات الشامية الشهيرة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار وهى ذات شعبية كبيرة على مستوى العالم.

وطريقة عمل شاورما الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل شاورما الفراخ.

مكونات عمل شاورما الفراخ:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

3 ملاعق كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة واحدة

2 ملعقة كبيرة زيت

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة قرفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بصلة متوسطة مقطعة شرائح

فلفل ألوان (اختياري)

طريقة عمل شاورما الفراخ:

في وعاء كبير، ضعي الزبادي، الخل، عصير الليمون، الزيت، الثوم، والتوابل كلها، وقلّبيهم جيدًا.

أضيفي شرائح الدجاج إلى التتبيلة، وقلّبي حتى تتغلف بالكامل.

غطّي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين (ويُفضل ليلة كاملة لنتيجة أفضل).

في طاسة كبيرة على نار متوسطة، ضعي القليل من الزيت وأضيفي شرائح البصل وقلّبيها حتى تذبل.

أضيفي شرائح الدجاج المتبلة وقلّبي حتى تنضج تمامًا ويتغير لونها وتتشرب السوائل.

يمكنك إضافة الفلفل الألوان في المرحلة الأخيرة لإعطاء نكهة وشكل جميل.

قدميها ساخنة في عيش صاج أو خبز عربي مع الثومية أو الطحينة وسلطة خضراء.

يمكن شوي الدجاج في الفرن أو على الجريل لمذاق مدخن.

يمكنك إضافة شرائح مخلل وخس داخل الساندويتش.

طريقة عمل شاورما الفراخ

ولعمل شاورما اللحم

مكونات عمل شاورما اللحم:-

نصف كيلو لحم بقري مقطع شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة واحدة

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

3 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملح حسب الرغبة

رشة قرفة (اختياري)

خبز عربي للتقديم

مخلل وخضار (طماطم، خس، بصل) حسب الرغبة

طحينة أو ثومية للتقديم

طريقة عمل شاورما اللحم:

في وعاء كبير، يُخلط اللحم مع الخل، عصير الليمون، الزيت، الثوم، والبصل.

تُضاف التوابل (بهارات الشاورما، الكمون، الفلفل الأسود، الكركم، القرفة، والملح) وتُخلط جيدًا حتى تتغطى شرائح اللحم بالكامل.

يُغطى الوعاء ويوضع في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات على الأقل، ويفضل تركه ليلة كاملة لتتشرب النكهات.

في مقلاة واسعة أو على صاج ساخن، توضع شرائح اللحم مع التتبيلة وتُطهى على نار متوسطة حتى تنضج تمامًا ويتبخر السائل.

تُقدم الشاورما ساخنة داخل خبز عربي مع الخضار والصلصات المفضلة.

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