طريقة عمل "البامية" غداء لذيذ وقيمته الغذائية عالية

طريقة عمل البامية باللحمة، من طرق الأكلات المصرية المحببة للجميع كبارا وصغارا، طريقة عمل البامية من طرق الأكلات سهلة التحضير، خاصة عند استخدام البامية المفرزة.





وقد تجد بعض ستات البيوت، أن طريقة عمل البامية باللحمة صعبة، وتحتاج الكثير من الخطوات، من تنظيف وتقطيع، إلا أن تفريز كميات من البامية الخضراء؛ وحفظها في الفريزر لحين الحاجة لعملها، يوفر الكثير من الوقت والجهد، عند تحضير طاجن البامية.





وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البامية باللحمة، والتي سيعشقها كل أفراد أسرتك، إلى جانب أنها سهلة التحضير.



مكونات عمل البامية باللحمة:

2 موزات لحم، متوسطة

بصلة كبيرة مفرومة

كوبين طماطم مقشرة ومفرومة ناعم (يستحسن الطماطم المعلبة قطع )

مكعبين مرق دجاج

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقتين كبيرتين صلصة صماطم

4 فصوص ثوم مقطعة شرائح

نصف كوب اوراق كزبرة خضراء

صنوبر للتزيين (اختياري )

كوبين ماء ساخن

4 ملاعق كبيرة سمن

800 جرام بامية زيرو

ليمونة صغيرة



طاجن البامية باللحمة



طريقة عمل البامية باللحمة:

يسخن السمن على النار، ثم تضاف الموزات وتشوح من الناحيتين الى ان تأخذ اللون الذهبي.

يضاف البصل ثم البهارات ويقلب الكل جيدا.

تضاف البامية ويعصر الليمون فوقها لتفادي ظهور مخاط البامية.

تضاف الطماطم والصلصة، مكعبات المرق ثم الماء ويترك الكل ليغلي على النار.

تنقل البامية واللحم لطاجن فخاري (يستحسن تسخينه مسبقا في الفرن )، ثم تغطى بالفويل وتوضع في فرن متوسط الحرارة مدة ساعة ونصف.

يرفع الفويل عن وجه الطاجن، وفي هذه الاثناء يقلى الثوم في قليل من السمن، مع الكزبرة الخضراء المفرومة ورشة ملح وفلفل وكزبرة ناشفة.

يسكب على وجه البامية ثم تزين بقليل من الصنوبر المحمص وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة تخزين البامية

تخزين البامية

نستعرض في السطور التالية، أكثر من طريقة لتخزين البامية، والاحتفاظ بها في الفريزر لمدة طويلة تصل عام كامل.

وقبل تفريز البامية لابد من الحرص على شراءها طازجة، ومتماسكة، حتى يمكن تفرزيها لأطول فترة ممكنة.

الطريقة الأولى لتفريز البامية

تغسل البامية جيدا، وتترك حتى تجف تماما، نقوم بعد ذلك بتقميع البامية بالطريقة التقليدية، بنزع القمة المثلثة لها.

نحضر وعاء على النار به ماء، وأخر به ماء مثلج وقطع من الثلج.

عندما يصل الماء لمرحلة الغليان نضع البامية، ولا نتركها أكثر من 5 دقائق، ثم ننتشلها من الماء، ونصفيها.

ثم نضعها سريعا في الماء المثلج، حتى توقف عملية الطهي، وحتى تحتفظ البامية بلونها الأخضر.

نضعها بعد ذلك في مصفاة، حتى تبرد، وتصفى من الماء.

نقسمها في أكياس بلاستيكية، ونضعها في الفريزر.

الطريقة الثانية لتفريز البامية:

يمكنك عمل نفس الخطوات السابقة، من غسل وتقميع، فقط، ثم يمكنك تقسيمها في أكياس دون سلق.

وتوضع في الفريزر، وستظل محتفظة بلونها الأخضر أيضا، كالطريقة السابقة.

