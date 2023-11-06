طريقة عمل مكرونة بالصلصة، أكلة الأوقات الصعبة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة من الأطباق الرسمية على السفرة المصرية، وقت الازمات لكل أم مصرية، خاصة الأمهات العاملات، فتعد طريقة عمل مكرونة بالصلصة من أسرع الأكلات المصرية الشعبية، التي تلجأ لها ست البيت المصرية في أوقات الضغوط، وعندما تكون محتارة فيما يمكنها أن تقدمه لأفراد أسرتها مع البانيه والبطاطس المقلية، فهذه الوجبة تعد من الوجبات الرسمية التي تلجأ لها كل ست بيت.

طريقة عمل مكرونة بالصلصة والخضار

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل مكرونة بالصلصة بطريقة جديدة ومختلفة، كما أنها سهلة وسريعة، وقيمتها الغذائية عالية، لاحتوائها على العديد من أنواع الخضار.

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مكونات عمل مكرونة بالصلصة والخضار:

2ملعقه كبيره زيت زيتون

حبة بصل

2فص ثوم

حبة باذنجان مقطع مكعبات صغيرة

حبة مشروم مقطع شرائح

ملعقه صغيره فلفل اسود

2ملعقه صغيره ملح

2حبة كوسه مقطعه مكعبات صغيره

حبة طماطم مقطعه مكعبات صغيره

حبة بروكلي مقطع

1/2 كوب بقدونس مفروم

كوب عصير طماطم

كيس مكرونه غير مسلوقه

لتر ماء او مرقة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة والخضار :

في وعاء الطهي على النار نضع زيت الزيتون والثوم والبصل مع التقليب.

يضاف بعد ذلك الباذنجان والمشروم مع التقليب، ثم ضيفي الملح والفلفل الاسود وقلبي.

ثم ضيفي الكوسه والطماطم والبروكلي وقلبي وضيفي البقدونس وعصير الطماطم والمكرونه وقلبي.

ثم ضيفي المرقه او الماء، واتركيها حتي تمام التسويه.

قدميها مع رشة جبنه بارميزان على الوجه وبالهنا.

المكرونة بالصلصة

طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم والزيتون

وتقدم الشيف آسيا طريقة أخرى لعمل المكرونة، للتغيير في طعم المكرونة لأفراد أسرتك.

المكونات:

3 ملعقه كبيره زيت نباتي

250 جرام لحم مفروم

بيضه

2 ملعقه كبيره بقسماط

2 ملعقه كبيره معجون الزيتون

2 ملعقه صغيره ملح

ملعقه صغيره فلفل اسود

2 كوب مرق لحم

2 كوب حليب

2 ملعقه كبيره صويا صوص

ملح وفلفل اسود اضافي

كيس مكرونه فيتوتشيني غير مسلوق

كوب جبنه بارميزان مبشوره

1/2 كوب بقدونس مفروم للتقديم

طريقة التحضير:

لعمل خلطة الكفته:

نقوم بخلط اللحم المفروم مع البيضه والبقسماط والملح والفلفل الاسود ومعجون الزيتون وتخلط جيدا وتشكل علي هيئة كرات،

اقلي كرات الكفته في 3 ملاعق كبيره زيت نباتي ويضاف اليها المرقه والحليب وانتركيها تغلي.

ضيفي الصويا صوص وانتركيها تغلي غلوه اخري.

تبلي بالملح والفلفل وضعي المكرونه، ثم ضيفي الجبنه البارميزان مع التقليب حتي لا تتكتل المكرونه.

وبعد ان تنضج المكرونه قدميها وضعي علي وجهها البقدونس المفروم ورشة جبن بارميزان.