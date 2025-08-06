طريقة عمل الفراخ البانية بتتبيلة مميزة وقرمشة لا مثيل لها

طريقة عمل الفراخ البانية، الفراخ البانية من الأكلات الشهيرة والسريعة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار.

و طريقة عمل الفراخ البانية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل فهى سريعة التحضير.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الفراخ البانية.

مكونات عمل الفراخ البانية:-

½ كيلو صدور دجاج مخلية

2 حبة بيض

كوب بقسماط ناعم

كوب دقيق أبيض

3 ملاعق كبيرة حليب

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زيت للقلى

طريقة عمل الفراخ البانية:-

قطعي صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة أو قومي بفردها باستخدام مطرقة اللحوم حتى تصبح متساوية السمك.

في وعاء، ضعي البيض مع الحليب والملح والفلفل والثوم والبصل البودر والبابريكا.

انقعي شرائح الدجاج في هذا الخليط لمدة ساعة على الأقل لامتصاص النكهات يمكن تركها ليلة كاملة في الثلاجة.

ضعي الدقيق في طبق، والبقسماط في طبق آخر.

اغمسي كل شريحة دجاج في الدقيق أولا، ثم في خليط البيض، وأخيرا في البقسماط مع الضغط الخفيف حتى يلتصق جيدا.

سخني الزيت في مقلاة عميقة حتى يصبح ساخنا.

ضعي شرائح الدجاج وقلبيها حتى تتحمر من الجانبين وتصبح ذهبية اللون حوالي 4–5 دقائق لكل جانب.

أخرجي البانيه وضعيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدميه ساخنا مع البطاطس المقلية أو الأرز والسلطة.

يمكنك إضافة رشة زعتر أو جبن بارميزان للبقسماط لمذاق مميز.

للحصول على قرمشة أكثر، يمكن تكرار خطوة البيض والبقسماط مرتين.

يفضل عدم قلب الفراخ كثيرا أثناء القلي حتى لا يتساقط التغليف.

يمكن استبدال القلي بالخبز في الفرن بدرجة حرارة 200° لمدة 20 دقيقة لنسخة صحية.

طريقة عمل الفراخ البانية

ولعمل كفتة الفراخ

مكونات عمل كفتة الفراخ:-

½ كيلو صدور فراخ مفرومة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

½ كوب بقدونس مفروم

½ كوب كزبرة خضراء مفرومة

1 حبة فلفل أخضر مفروم

1 بيضة

½ كوب بقسماط ناعم

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات دجاج

½ ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة

زيت نباتي للشوي أو القلي

طريقة عمل كفتة الفراخ:-

في وعاء كبير، ضعي الفراخ المفرومة، البصل، الثوم، البقدونس، الكزبرة، الفلفل، البيضة والبقسماط.

أضيفي الملح، الفلفل، البهارات، الكمون، ورشة القرفة ثم قلبي المكونات جيدا حتى تتجانس.

بللي يديك بالقليل من الماء أو الزيت وشكلي الخليط على هيئة أصابع أو أقراص حسب الرغبة.

رصي الكفتة في صينية مدهونة زيت، وادخليها فرن ساخن على حرارة 200° لمدة 20 دقيقة مع التقليب حتى تتحمر.

سخني القليل من الزيت في مقلاة وحمري الكفتة من الجانبين حتى تكتسب لون ذهبي.

قدمي كفتة الفراخ ساخنة مع البطاطس المحمرة أو الخبز والسلطة والطحينة.

يمكنك إضافة ملعقة من الزبادي للعجين لجعل الكفتة طرية أكثر، أو حشوها بالجبن للحصول على طعم مميز.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.