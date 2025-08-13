الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام توك توك بفتاة في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالاصطدام بفتاة بالإسكندرية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد سيارة بفتاة الإسكندرية

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بالإسكندرية).

فيديو اصطدام قائد سيارة بفتاة الإسكندرية

وبمواجهته أقر بأنه حال سيره بطريق المحمودية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمركبة "التوك توك" قام بالاصطدام بإحدى الفتيات حال عبورها الطريق دون قصد، وقام بنقلها فى الحال إلى أحد المستشفيات لعلاجها، وبسؤال المصابة أيدت ذلك وأفادت بتصالحهما وعدم تحريرها محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

