فريق تحقيق يفحص فيديو مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

باشر فريق التحقيق المختص، فحص مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطاردة 3 سيارات لفتاة على طريق الواحات.

وكشف الفحص المبدئى، بأن سائقي 3 سيارات كانوا يقومون بحركات استعراضية ومطاردة سيارة تقودها فتاة على طريق الواحات ما تسبب في اصطدامها بسيارة نقل على الطريق.

فيديو مطاردة 3 سيارات لفتاة على طريق الواحات

ويعمل فريق التحقيق على فحص مقطع الفيديو لبيان ملابسات وظروف الواقعة وتوقيت حدوثها لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

