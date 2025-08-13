الأربعاء 13 أغسطس 2025
فريق تحقيق يفحص فيديو مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

باشر فريق التحقيق المختص، فحص مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطاردة 3 سيارات لفتاة على طريق الواحات.

وكشف الفحص المبدئى، بأن سائقي 3 سيارات كانوا يقومون بحركات استعراضية ومطاردة سيارة تقودها فتاة على طريق الواحات ما تسبب في اصطدامها بسيارة نقل على الطريق.

فيديو مطاردة 3 سيارات لفتاة على طريق الواحات 

ويعمل فريق التحقيق على فحص مقطع الفيديو لبيان ملابسات وظروف الواقعة وتوقيت حدوثها لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

إصابة 7 أشخاص فى حادثى تصادم بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة

القبض على صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

 

