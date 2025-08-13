الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على قائد سيارة بالطريق الدولي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة مينى باص وبرفقته آخرين بإيقافه بالسيارة خاصته حال سيره بالطريق الدولى إتجاه الإسكندرية، والتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته.

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدى على قائد سيارة بالطريق الدولى



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 يوليو الماضى تلقى قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من (قائد سيارة مينى باص، وبرفقته 3 آخرين )؛ لقيامهم باستيقافه حال سيره بالسيارة خاصته بالطريق الدولى إتجاه الإسكندرية، والتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة.

فيديو تعدى على قائد سيارة بالطريق الدولى

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص – مقيمين بمحافظة الإسكندرية والسيارة المنى باص "سارية التراخيص"، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم على أولوية المرور، وقيامهم بإحداث التلفيات بإستخدام قطع حديدية "قاموا بالتخلص منها بإلقائها بالطريق العام"، وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.

