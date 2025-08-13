الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على قائد سيارة بالطريق الدولي

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدى على قائد سيارة بالطريق الدولى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة مينى باص وبرفقته آخرين بإيقافه بالسيارة خاصته حال سيره بالطريق الدولى إتجاه الإسكندرية، والتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته.

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدى على قائد سيارة بالطريق الدولى 
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدى على قائد سيارة بالطريق الدولى 


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 يوليو الماضى تلقى قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من (قائد سيارة مينى باص، وبرفقته 3 آخرين )؛ لقيامهم باستيقافه حال سيره بالسيارة خاصته بالطريق الدولى إتجاه الإسكندرية، والتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة.

 

 فيديو تعدى على قائد سيارة بالطريق الدولى 

وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص – مقيمين بمحافظة الإسكندرية والسيارة المنى باص "سارية التراخيص"، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم على أولوية المرور، وقيامهم بإحداث التلفيات بإستخدام قطع حديدية "قاموا بالتخلص منها بإلقائها بالطريق العام"، وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صانعة المحتوى هبة طارق

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق سيارة على أحد الأشخاص بالدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق العام الطريق الدولي اسكندرية أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة مينا البصل محافظة الإسكندرية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صانعة المحتوى هبة طارق

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق سيارة على أحد الأشخاص بالدقهلية

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة سيارة برعونة وأداء إشارات منافية للآداب

ضبط مدير نشاط ترفيهي يدير مرسى لتأجير مراكب تجديف دون ترخيص بالقناطر الخيرية

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على شخص وإتلاف سيارته في البحيرة

ضبط استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في الجيزة

ضبط صانعة محتوى بدمياط لنشرها فيديوهات مخالفة لقيم المجتمع

مصدر أمني ينفي مزاعم فيديو "أعمال البلطجة" بجوار كمين أمني في القاهرة

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

أشرف زكي يحيل بدرية طلبة للتحقيق بعد تجاوزاتها الأخيرة

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

متى يزيد إنتاج الغاز المحلي ومصير حقل ظهر؟ رئيس الوزراء يرد

خدمات

المزيد

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

الهبرد يواصل الانخفاض، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2025 غدا، تعرف على خطوات التحويل من كلية إلى أخرى

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

داعية إسلامي يكشف عن 5 أيام يعيشها الإنسان دون أن يدري (فيديو)

إبراهيم نجم: الفتوى رسالة حضارية تواجه فوضى التطرف وتخدم السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads