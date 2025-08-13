الأربعاء 13 أغسطس 2025
وزير السياحة يلتقي عمدة سراييفو بختام زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع عمده مدينة سراييفو

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع عمدة مدينة سراييفو في ختام زيارته التي يقوم بها للبوسنة والهرسك لبحث سبل التعاون المشترك، والذي أقام مأدبة عشاء على شرف وزير السياحة والآثار.

الترويج السياحي لمصر في البوسنة والهرسك

وخلال مأدبة العشاء، تبادل وزير السياحة والآثار وعمدة مدينة سراييفو أطراف الحديث، حيث تم التأكيد على أهمية الترويج لمصر كوجهة سياحية في السوق البوسني، ولمدينة سراييفو كوجهة سياحية في السوق المصري بما يساهم في زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب شريف فتحي عن إعجابه بمدينة سراييفو واصفًا إياها بالمدينة الجميلة ذات الطبيعة الخلابة، كما يتميز شعبها بالألفة والود.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والبوسنة والهرسك

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مجال السياحة ستعمل على فتح  مجالات عديدة للتعاون بين البلدين في هذا الشأن.

كما استعرض الاستراتيجية الترويجية للوزارة والحملة الدولية التي أطلقتها تحت شعار "مصر... تنوع لا يُضاهى"، والتي تسلط الضوء على المنتجات السياحية الفريدة التي تتميز بها مصر، مشيرًا إلى الافتتاح الرسمي ل المتحف المصري الكبير والمقرر له يوم 1 نوفمبر القادم.

ومن جانبه، أعرب عمدة سراييفو عن تطلعه لزيادة أعداد السائحين المصريين الوافدين إلى سراييفو، مؤكدًا على أهمية السياحة للاقتصاد البوسني وأن الدولة تعمل على تنمية هذا القطاع الحيوي.
 

