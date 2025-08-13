الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ما الجدوى الاقتصادية من استيراد الغاز الإسرائيلي؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

الغاز
الغاز

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على الانتقادات التي وجهت للحكومة بشأن تمديد اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي حتى عام 2040، وما مدى الجدوى الاقتصادية من الاتفاقية؟

وأوضح “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “الموقف السياسي واضح تماما ومحسوم بشأن القضية الفلسطينية، والاتفاقية بالشكل الموجود هي تمديد لاتفاق سارٍ يحقق فائدة اقتصادية جيدة لمصر، ويضمن للدولة المصرية بأنه أقل من السعر العالمي المعلن وهذا ضمن الاتفاق، وهذا ما يتم عمله مع قبرص أو الدولة المتوقع أن يكون لديها اكتشافات”.

وتابع: “هي منفعة متبادلة والغرض التسييل والحصول على قيمة مضافة ثم بيعه وعمل صناعات كاملة تحقق عوائد اقتصادية كبيرة أكبر من سعر الغاز نفسه، وهذه النوعية من الاتفاقيات التجارية المحترفة تتم مع شركات عالمية، والشركة التي تدير الحقل الإسرائيلي هي شركة عالمية ولها استثمارات، هذه النوعية من الاتفاقيات تراجع بدقة وهذا الاتفاق منذ 2019 وما تم اتفاق لمد الفترة”.

استيراد الغاز الإسرائيلي الغاز الإسرائيلي رئيس الوزراء مدبولى إسرائيل مصطفي مدبولي

