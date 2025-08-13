الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بزيادة 300 ميجاوات، الكهرباء تسجل رقما قياسيا جديدا في الأحمال الكهربائية

الشبكة الموحدة للكهرباء
الشبكة الموحدة للكهرباء
واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها اليوم الأربعاء، وتمكنت الشبكة القومية للكهرباء من استيعاب الزيادة فى الاستهلاك التى استمرت على مدار اليومين الماضيين فى ظل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.

ارتفاع الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء

وسجلت شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة ارتفاعا فى الأحمال بلغ 39800 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات عن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية أمس الثلاثاء والذى سجل 39500 ميجاوات، وهى أحمال لم يسبق للشبكة القومية للكهرباء بلوغها ومجابهتها من قبل.

تمكنت منظومة الكهرباء من مجابهة الٱثار المصاحبة للموجة الحارة فى جميع محافظات الجمهورية، ونجحت الشبكة الموحدة للكهرباء فى استيعاب الأحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك، وحققت استقرارا فى التغذية، واستمرارية فى التيار الكهربائي على مختلف الجهود ولكافّة الاستخدامات.

زيادة أعداد فرق الدعم والمتابعة والصيانة

وفى هذا السياق، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى الشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" ومتابعة تنفيذ خطة العمل والإجراءات الخاصة لمجابهة موجة الحر الشديدة والمستمرة منذ بضعة أيام، وتعمل الوزارة وأجهزتها المختلفة وشركاتها التابعة على زيادة أعداد فرق الدعم والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، وزيادة عدد لجان المرور والتفتيش وتقديم الدعم اللازم فى نطاق عمل جميع الشركات، وذلك فى إطار خطة العمل لضمان امن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وعلى صعيد مراكز خدمة المواطنين تم التأكيد على مد ساعات العمل ودعم منظومة الشكاوى وتلقى البلاغات بأطقم إضافية لمتابعة سرعة الاستجابة والتواصل مع المشتركين والالتزام بمعايير الجودة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

الاحمال الكهربائية الشبكة القومية للكهرباء المركز القومي للتحكم منظومة الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء

