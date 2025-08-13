وزير السياحة والآثار: 41% من المنشآت الفندقية تطبق اشتراطات الممارسات الخضراء

اختتم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك لبحث سبل تعزيز آليات التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، بعقد عدة لقاءات إعلامية مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام البوسنية منها قناة Hayat TV ووكالة KLIX.

زيارة وزير السياحة والآثار للبوسنة والهرسك

وخلال هذه اللقاءات، أعرب وزير السياحة والآثار عن تفاؤله بما تم من مباحثات مثمرة مع الجانب البوسني لتعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما السياحة والآثار بما يخدم مصالح البلدين.

كما استعرض ملامح استراتيجية الوزارة التي تأتي تحت شعار " مصر.. تنوع لا يضاهى" وتركز على إبراز مصر كوجهة سياحية أولى عالميًا بفضل تنوع منتجاتها وأنماطها السياحية التي لا مثيل لها في العالم والتي من بينها السياحة الشاطئية والثقافية والريفية والروحانية والنيلية وغيرها.

أعداد السائحين الوافدين الي مصر

وأشار إلى أن مصر استطاعت تحقيق رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين إليها من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام 2024 بالرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يؤكد على الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، ويعكس ثقة الأسواق العالمية المتزايدة في المقصد السياحي المصري.

كما تحدث عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات السياحية وخاصة في المجال الفندقي لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمنشآت الفندقية بالمقصد المصري لتتناسب مع الزيادة في الأعداد السياحية، بالإضافة إلى ما تبذله الوزارة من جهد لتحقيق الاستدامة وتحويل قطاع السياحة إلى قطاع صديق للبيئة، لافتًا إلى أن أكثر من 41% من المنشآت الفندقية وأكثر من 30% من مراكز الغوص في مصر تطبق اشتراطات الممارسات الخضراء.

افتتاح المتحف المصري الكبير

كما نوه عن افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي في الأول من نوفمبر القادم.

وخلال هذه اللقاءات، أكد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والبوسنة والهرسك في مجال السياحة على المستوي القطاعين الحكومي والخاص، لافتًا إلى حرص البلدين على زيادة الترويج السياحي لمصر في البوسنة وتعريف السائح البوسني بتنوع المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.



واختتم اللقاءات بتوجيه الدعوة للسائح البوسني لزيارة مصر والاستمتاع بتنوع المنتجات والأنماط السياحية بها.



