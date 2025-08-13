وزير الكهرباء يتابع مع الشركة المنفذة تطورات الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ديمتريس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء فى مصر وأوروبا

وخلال اللقاء بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ وتطور الاعمال فى مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء فى مصر، وبين شبكة الكهرباء الأوروبية عبر الربط الكهربائي مع اليونان، والعمل على دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

تناول اللقاء استعراض تطورات مشروع الربط الكهربائي المصري الأوروبي من خلال مشروع الربط المباشر مع اليونان ومستقبل الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية فى مصر.

حيث يقوم المشروع على تصدير الطاقة المتجددة من مصر الى أوروبا من خلال إقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة.

وشمل اللقاء مناقشة أماكن إقامة المشروعات ومد خطوط نقل الطاقة المولدة، وكذلك نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية فى مصر واليونان وبين مطور المشروع وكذلك إجراءات الطرح لتنفيذ المشروعات والعروض الأوروبية.

بالإضافة إلى تطوير وتدعيم الشبكة الموحدة فى البلدين ومدى الاستعداد لاستيعاب القدرات الجديدة لنقل الطاقة إلى الشبكة الكهربائية الأوروبية.

الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن مشروعات الربط الكهربائي جسورًا للصداقة ودعمًا للشراكة فى تحقيق التنمية المستدامة بين الدول، مضيفًا أن الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان يجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين قارات العالم ويعظم من عوائد الطاقات المتجددة.

وأوضح الوزير أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي فى إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية.



الربط وتبادل الطاقة الكهربائية



وأضاف الدكتور محمود عصمت، أن العمل مستمر فى إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية، موضحا العمل من خلال خطة واضحة لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا.

ونوه إلى أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، موضحا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مضيفا ان استراتيجية الدولة تهدف إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية،وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

يأتي ذلك فى إطار التوجه العام، وخطة العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، واعتماد مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة كأحد أهم المحاور لضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية.

