مدبولي: الإصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره ونستهدف خفض الأسعار وتحويل مصر لمركز لصناعة الذهب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها مؤخرًا، وهو ما يظهر في تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لخفض أسعار السلع حتى يشعر المواطن بزيادة قدرته الشرائية على تلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال مبادرات بالتنسيق مع الغرف التجارية.

وأشار إلى أن خفض الأسعار يرتبط باستقرار الأوضاع الداخلية والاقتصادية، ووجود سعر صرف مرن، وتوفير العملة الصعبة والخامات اللازمة للمصانع، إضافة إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وهو ما يعزز التنافسية في القطاع الصناعي وكافة القطاعات، ويؤدي في النهاية إلى تراجع الأسعار، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية بدأت تتحقق بالفعل.

وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء عن العمل على إعداد مشروع قانون لتداول واستثمار الذهب، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن إنشاء كيان مسئول عن تنظيم ودعم هذه الصناعة الاستراتيجية.

