ايزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد يرحل عن منزله

قرر ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الرحيل عن المنزل الذي استأجره قبل 3 سنواتٍ، في إشارة واضحة إلى إصراره على الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن المنزل الذي استأجره ألكسندر إيزاك في بوينتلاند، شمال غريب نيوكاسل، حين وصل قادمًا من ريال بيتيس عُرض مجددًا للإيجار في سوق العقارات.

ونقلت عن شهود عيان تحرك بعض الشواحن لنقل الأثاث المتواجد في المنزل مؤخرًا. ولم تكشف الصحيفة الوجهة التي قرر هداف نيوكاسل الانتقال إليها.

إيزاك يعلن تمرده على نيوكاسل

كان موقع "THE ATHLETIC" قد ذكر في تقرير أمس الثلاثاء، أن إيزاك قرر عدم اللعب مجددًا بقميص نيوكاسل. وأنه لن يتراجع عن هذا القرار حتى إذا رفض الماكبيس رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي.

رفض نيوكاسل عرضًا بقيمة 110 مليون جنيه إسترليتي لبيع اللاعب، وينتظر أن يتقدم ليفربول بعرض جديد، وهو أمر استبعدته العديد من المصادر والتقارير الصحفية.

 

