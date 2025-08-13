موقف طريف للاعب الهلال السعودي في معسكر الفريق بألمانيا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لرينان لودي لاعب الهلال السعودي، وهو يقود سيارته الجولف خلال معسكر الزعيم والمقام حاليا في ألمانيا.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول الجولات الست الأولى لمنافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025–2026.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥 — لودي بسيارة الغولف



كانسيلو يضع أغنية درفت 😂💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/PEy903jyz1 — أخبار الهلال (@hilalstuff) August 13, 2025



وأوضحت الرابطة أن عددًا من المواجهات المجدولة قد تخضع للتعديل وفق نتائج قرعة البطولات الآسيوية، وتشمل:

الجولة الثانية: الاتفاق × الأهلي، الهلال × القادسية، الاتحاد × الفتح.

الجولة الرابعة: الحزم × الأهلي.

الجولة الخامسة: الأهلي × الشباب، الاتفاق × الهلال، الفيحاء × الاتحاد.

الجولة السادسة: النجمة × الأهلي.

الجولة الافتتاحية

يبدأ حامل اللقب، الاتحاد، مشواره بمواجهة مضيفه الأخدود، فيما يستضيف الوصيف، الهلال، نظيره الرياض. ويحل النصر ضيفًا على التعاون، ويستضيف القادسية فريق النجمة، فيما يلتقي الأهلي فريق نيوم في مواجهة تاريخية للوافد الجديد.

الظهور الأول

ويشارك نادي نيوم ونادي النجمة للمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في دوري يلو للدرجة الأولى للموسم الماضي.

ويختتم النجمة منافسات الجولة الأولى بمواجهة مضيفه القادسية يوم السبت 30 أغسطس في تمام الساعة 9:00 مساءً.

ويقص فريق الحزم، الصاعد الثالث من دوري يلو، شريط الموسم الجديد أمام مضيفه ضمك عند الساعة 7:05 مساء يوم الخميس 28 أغسطس.

كما يلتقي الشباب مع الخليج، ويواجه الاتفاق فريق الخلود، فيما يستضيف الفتح نظيره الفيحاء. ويخوض ضمك موسمه الثامن في الدوري بمواجهة الحزم، الذي يشارك للموسم نفسه.

مواجهة تاريخية

وتشهد الجولة الخامسة مباراة غير مسبوقة بين ناديي نيوم والقادسية، وهي الأولى بين الأندية التي أعلنت خصخصتها بالكامل ضمن المسار الأول من مشروع الاستثمار والخصخصة للأندية الرياضية في يونيو 2023.

ويقام كلاسيكو الاتحاد والهلال يوم 24 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة، حيث يستضيف الاتحاد مباراة الذهاب على ملعب الإنماء.

