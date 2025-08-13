الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف طريف للاعب الهلال السعودي في معسكر الفريق بألمانيا (فيديو)

لودي لاعب الهلال
لودي لاعب الهلال السعودي، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لرينان لودي لاعب الهلال السعودي، وهو يقود سيارته الجولف خلال معسكر الزعيم والمقام حاليا في ألمانيا.

 

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول الجولات الست الأولى لمنافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025–2026.


وأوضحت الرابطة أن عددًا من المواجهات المجدولة قد تخضع للتعديل وفق نتائج قرعة البطولات الآسيوية، وتشمل:

الجولة الثانية: الاتفاق × الأهلي، الهلال × القادسية، الاتحاد × الفتح.
الجولة الرابعة: الحزم × الأهلي.
الجولة الخامسة: الأهلي × الشباب، الاتفاق × الهلال، الفيحاء × الاتحاد.
الجولة السادسة: النجمة × الأهلي. 

الجولة الافتتاحية

يبدأ حامل اللقب، الاتحاد، مشواره بمواجهة مضيفه الأخدود، فيما يستضيف الوصيف، الهلال، نظيره الرياض. ويحل النصر ضيفًا على التعاون، ويستضيف القادسية فريق النجمة، فيما يلتقي الأهلي فريق نيوم في مواجهة تاريخية للوافد الجديد.

الظهور الأول
ويشارك نادي نيوم ونادي النجمة للمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في دوري يلو للدرجة الأولى للموسم الماضي. 

ويختتم النجمة منافسات الجولة الأولى بمواجهة مضيفه القادسية يوم السبت 30 أغسطس في تمام الساعة 9:00 مساءً.

ويقص فريق الحزم، الصاعد الثالث من دوري يلو، شريط الموسم الجديد أمام مضيفه ضمك عند الساعة 7:05 مساء يوم الخميس 28 أغسطس.

كما يلتقي الشباب مع الخليج، ويواجه الاتفاق فريق الخلود، فيما يستضيف الفتح نظيره الفيحاء. ويخوض ضمك موسمه الثامن في الدوري بمواجهة الحزم، الذي يشارك للموسم نفسه.

مواجهة تاريخية

وتشهد الجولة الخامسة مباراة غير مسبوقة بين ناديي نيوم والقادسية، وهي الأولى بين الأندية التي أعلنت خصخصتها بالكامل ضمن المسار الأول من مشروع الاستثمار والخصخصة للأندية الرياضية في يونيو 2023.

ويقام كلاسيكو الاتحاد والهلال يوم 24 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة، حيث يستضيف الاتحاد مباراة الذهاب على ملعب الإنماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السعودي الاتحاد والهلال الأهلي الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي

مواد متعلقة

بسبب الإصابة، استمرار غياب رامي ربيعة مع العين الإماراتي

أزمة اعتراض ريال مدريد لإقامة لقاء برشلونة وفياريال بميامي يتصدر الصحف العالمية

أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام بكأس السوبر الأوروبي

موعد مباراة الأهلي وفاركو بالدوري

النصر السعودي يضع الرتوش الأخيرة لصفقة التعاون

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة فاركو بالدوري

اليوم، منتخب الشباب يلتقي المغرب وديا استعدادا لمونديال تشيلي

باريس سان جيرمان يواجه "طموح" توتنهام في كأس السوبر الأوروبي

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads