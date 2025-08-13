نجم البايرن يعلق على صفقة لويس دياز

كشف ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن رضاه التام عن قائمة العملاق البافاري قبل انطلاق الموسم الجديد، رافضًا في الوقت ذاته إغلاق الباب أمام أي صفقات جديدة محتملة.

وقال إيبرل عما إذا كان بايرن قد دخل في محادثات مع لاعبين آخرين قبل التوقيع مع دياز، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "بالطبع نظرنا لعدة لاعبين، فهذا هو عملنا، أستطيع أن أقول لكم من خلال خبرتي بعد هذه المحادثات: إن أي شخص يدعي أن نادي بايرن ميونخ فقد جاذبيته الدولية بالنسبة للنجوم الكبار لا يعرف السوق".

وقال: "بايرن ميونخ سيحصل على أي لاعب إذا كان مستعدًا لدفع السعر المطلوب، لكننا لن نفعل ذلك إلا إذا كنا مقتنعين بنسبة 100%، كما هو الحال مع لويس دياز".

وأضاف: "مع انتقال لويس دياز، أصبح لدينا الآن قائمة (فريق) للموسم القادم نحن سعداء بها جدًا، لذلك، لا توجد حاجة ملحة للتحرك في سوق الانتقالات، ومع ذلك، سنبقى نراقب ونقوم بعملنا، حتى نكون مستعدين إذا ظهرت فرصة جيدة أخرى".

وكمل: "أثبت لويس دياز مرة أخرى، في موسم فوز ليفربول باللقب، أنه واحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، حتى وإن كان نجوم مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك قد حظوا بقدر أكبر من الأضواء، فإن أداء لويس دياز كان على نفس المستوى".

واختتم: "في بايرن، يمكن للويس الآن أن يجذب المزيد من الاهتمام الدولي، على غرار ما فعله مايكل أوليسيه في الموسم الماضي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.