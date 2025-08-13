الأربعاء 13 أغسطس 2025
الأهلي يستعد لإعلان انضمام وسام أبوعلي للدوري الأمريكي

وسام أبوعلي، فيتو
وسام أبوعلي، فيتو

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة انتقال وسام أبوعلي إلى كولمبوس كرو الأمريكي.

وتسلم الفلسطيني وسام أبوعلي المهاجم السابق للأهلي، واللاعب الحالي لكولمبوس كرو الامريكي تأشيرة العمل من السفارة الأمريكية بالقاهرة أمس.

وتواجد وسام أبوعلي بمقر السفارة الأمريكية وتسلم التأشيرة بشكل رسمي.

أزمة مهاجم الأهلي قريبة من الانتهاء

وقالت مصادر داخل الأهلي: إن أزمة مهاجم الأهلي، باتت قريبة من الانتهاء، وأن الإجراءات الخاصة بقيده في الدوري الأمريكي، والتي عطلت سفره طوال الفترة الماضية، وتحديدا تصريح العمل تم الانتهاء منها.

 

وأكدت أن نادي كولمبوس كرو الأمريكي، من المنتظر أن يرسل القسط الأول من الصفقة الخاصة بشراء عقد وسام أبوعلي، خلال الأيام المقبلة، لإسدال الستار على هذه الصفقة.

