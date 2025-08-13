الأهلي يستعد لإعلان انضمام وسام أبوعلي للدوري الأمريكي

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة انتقال وسام أبوعلي إلى كولمبوس كرو الأمريكي.

وتسلم الفلسطيني وسام أبوعلي المهاجم السابق للأهلي، واللاعب الحالي لكولمبوس كرو الامريكي تأشيرة العمل من السفارة الأمريكية بالقاهرة أمس.

وتواجد وسام أبوعلي بمقر السفارة الأمريكية وتسلم التأشيرة بشكل رسمي.

أزمة مهاجم الأهلي قريبة من الانتهاء

وقالت مصادر داخل الأهلي: إن أزمة مهاجم الأهلي، باتت قريبة من الانتهاء، وأن الإجراءات الخاصة بقيده في الدوري الأمريكي، والتي عطلت سفره طوال الفترة الماضية، وتحديدا تصريح العمل تم الانتهاء منها.

وأكدت أن نادي كولمبوس كرو الأمريكي، من المنتظر أن يرسل القسط الأول من الصفقة الخاصة بشراء عقد وسام أبوعلي، خلال الأيام المقبلة، لإسدال الستار على هذه الصفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.