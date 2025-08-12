في غياب محمد عبدالمنعم، موعد مباراة بنفيكا ضد نيس بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أوقعت قرعة الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا فريق نيس الفرنسي الذي يضم في صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم مع بنفيكا البرتغالي.

موعد مباراة بنفيكا ضد نيس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

وتقام مباراة بنفيكا ضد نيس في تصفيات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بنفيكا ضد نيس في تمام الساعة 10 مساء 

القناة الناقلة لمباراة بنفيكا ضد نيس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

مباراة بنفيكا ضد نيس ليست منقولة تليفزيونيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وكانت مباراة الذهاب في ملعب نيس قد انتهت بفوز بنفيكا 2-0، مما يعقد مهمة الفريق الفرنسي في لقاء العودة.

ويسعى فريق نيس الفرنسي لاجتياز الدور الثالث من التصفيات والتأهل إلى مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا (2025-2026) 

ويتأهل الفائز من مواجهة نيس وبنفيكا لمواجهة في الدور التمهيدي (آخر مراحل التصفيات) مع المتأهل من فنربخشة التركي وفينورد الهولندي.

جدير بالذكر أن محمد عبد المنعم يغيب عن نيس منذ أبريل الماضي بسبب قطع الرباط الصليبي.

