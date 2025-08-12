الثلاثاء 12 أغسطس 2025
مواعيد مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين

كاس خادم الحرمين،
كاس خادم الحرمين، فيتو

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026.

وستنطلق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين نهاية أغسطس الحالي وتستمر حتى النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

وتستعد الأندية السعودية لخوض منافسات البطولة، التي تُعد إحدى أبرز المسابقات المحلية، حيث يتطلع الجميع لتقديم عروض قوية في هذا الدور الحاسم.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة "إكس" جدول المباريات، والذي جاء كالتالي:

مواعيد مباريات دور الـ32 من  كأس خادم الحرمين الشريفين

31 اغسطس
العربي ضد الأهلي (ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية – بريدة)

21 سبتمبر 2025

الباطن ضد الاتفاق (ملعب نادي الباطن)

الرائد ضد الأخدود (ملعب الرائد)

الفيصلي ضد التعاون (ملعب مدينة المجمعة الرياضية)

22 سبتمبر 2025

البكيرية ضد الخلود (ملعب نادي البكيرية)

الطائي ضد الخليج (ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد)

أبها ضد الشباب (ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية)

العدالة ضد الهلال (ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي – الإحساء)

23 سبتمبر 2025

الحزم ضد نيوم (ملعب نادي الحزم)

الزلفي ضد الفيحاء (ملعب نادي الزلفي)

النجمة ضد ضمك (ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية)

جدة ضد النصر (ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل – جدة)

الوحدة ضد الاتحاد (ملعب مدينة الملك عبدالعزيز – مكة المكرمة)

24 سبتمبر 2025

الجبيل ضد الرياض (ملعب مدينة الأمير نايف)

الجبلين ضد الفتح (ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد)

العروبة ضد القادسية (ملعب جامعة الجوف)

