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رياضة

إنتر ميلان يبدأ محادثات مع مهاجم تشيلسي

نكونكو، فيتو
نكونكو، فيتو

يرغب مسؤولو نادي إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، لاعب تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إنتر ميلان يسعى لضم لوكمان

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إدارة إنتر ميلان قررت استئناف محادثاتها مع ممثلي نكونكو، بعد رفض أتالانتا عرضهم لضم النيجيري أديمولا لوكمان، البالغ 45 مليون يورو.

ويعد مهاجم تشيلسي هو الخيار الثاني لتعزيز هجوم النيراتزوري في الموسم القادم، حال فشل الأخير في ضم الدولي النيجيري، الذي أبدى رغبته في ارتداء قميص الأفاعي.

محادثات إنتر ميلان مع نكونكو

لكن في الساعات الماضية، عادت المحادثات بين النادي الإيطالي ووكلاء نكونكو، أملا في إنجاز صفقة انتقاله لملعب جوزيبي مياتزا.

ورغم استعداد تشيلسي للتخلص عن مهاجم لايبزيج السابق، فإن راتبه المرتفع قد يقف حجر عثرة في طريق انتقاله للإنتر، إذ يتقاضى 6.5 مليون يورو سنويا.

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