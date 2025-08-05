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رياضة

إنتر ميلان يرفع عرضه لضم لوكمان إلى 50 مليون يورو

النيجيري لوكمان،
النيجيري لوكمان، فيتو

 كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان يستعد لبدء محاولة جديدة من أجل التعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا، بهدف تعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورفض أتالانتا العرض الأخير من النيراتزوري بقيمة 45 مليون يورو شاملة المكافآت، لتبدأ رحلة العصيان من جانب اللاعب الذي أعلن تقدمه رسميا بطلب لناديه للسماح له بالرحيل هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر سيُعيد إطلاق عرض جديد لأتالانتا لضم لوكمان، حيث سيتجاوز قيمته 45 مليونا لتقترب من الـ50 مليونا.

 

وأضافت الصحيفة أن إنتر قرر تحديد مهلة للرد النهائي من أتالانتا، حيث سينتظر النادي 10 أيام أخرى، لافتة إلى أنه في حال الرفض أو عدم الرد، فسيتجه النيراتزوري لخيارات أخرى للتعاقد معها قبل بدء الموسم الجديد.

يذكر أن المهاجم النيجيري توصل لاتفاق كامل على الشروط الشخصية مع إنتر على تفاصيل عقده، حيث سيوقع عقدا لمدة 5 سنوات حتى عام 2030، فيما سيحصل على 4.5 مليون يورو صافي.

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