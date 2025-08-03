لوكمان يخرج عن صمته بانتقاد لاذع ضد أتالانتا بعد رفض بيعه إلى إنتر ميلان

شن الدولي النيجيري أديمولا لوكمان هجوما لاذعا على ناديه أتالانتا، بعد أن اتهمه بـ"عرقلة" انتقاله إلى إنتر ميلان مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، رغم وعود سابقة بالسماح له بالمغادرة عند وصول عرض مناسب.

لوكمان "27 عامًا" الذي كان هدفا لنادي آرسنال في بداية الصيف، ولعب سابقا مع تشارلتون وإيفرتون وخاض فترات إعارة مع فولهام وليستر سيتي، قبل أن يقضي المواسم الثلاثة الماضية في إيطاليا بعد قدومه من لايبزيج.

بيان ناري من أديمولا لوكمان ضد ناديه أتالانتا الإيطالي

وكتب لوكمان اسمه في تاريخ النادي بعد تسجيله هاتريك في نهائي الدوري الأوروبي 2024 أمام باير ليفركوزن.

وفي بيان مطول نشره اللاعب، قال: "آمل أن أجد مع النادي حلا وديا يرضي جميع الأطراف في أسرع وقت. على مدار ثلاث سنوات في أتالانتا، قدمت كل ما لدي، ليس فقط كلاعب كرة قدم ولكن كشخص أيضا. ارتديت القميص دائما بفخر وحاولت تمثيل هذا النادي ومدينة بيرجامو بكل قلب وشغف وإخلاص".

وأضاف: "الفوز بالدوري الأوروبي والاحتفال مع زملائي وجماهيرنا في دبلن كان من أروع لحظات مسيرتي. أتالانتا وجماهيره أصبحوا جزءًا مني، ولهذا فإن كتابة هذه الكلمات أمر صعب للغاية".

وأوضح لوكمان أن إدارة النادي كانت أبلغته سابقا بأنها ستسمح له بالمغادرة إذا جاء العرض المناسب، لكنه أكد أن النادي رفض عرض إنتر الذي يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه.

وتابع: "بعد أشهر من الوعود المكسورة ومعاملتي بطريقة أشعر أنها لم تكن لائقة بي كإنسان ولاعب محترف، لم يعد أمامي خيار سوى التحدث علنا. للأسف أشعر أن ما يحدث غير عادل وقدمت رسميا طلب انتقال".

واختتم اللاعب رسالته قائلا: "إلى الجماهير، نبض هذا النادي: أنا آسف حقا أن تصل الأمور إلى هذا الحد. آمل أن تتفهموا هذا الموقف الصعب. الأمر يتعلق فقط بالوقوف من أجل ما أراه حقا وعدلا. دعمكم لي كان مذهلا، والرابطة بيننا ستبقى دائمًا خاصة. بكل الحب والامتنان، أديمولا".

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