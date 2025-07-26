إنتر ميلان يرفع عرضه إلى 45 مليون يورو للتعاقد مع لوكمان

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن تحرك جديد من جانب نادي إنتر ميلان، لضم الدولي النيجيري أديمولا لوكمان نجم وجناح فريق أتالانتا.

إنتر ميلان يرفع عرضه للتعاقد مع أديمولا لوكمان

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن إدارة إنتر ميلان رفعت عرضها إلى 45 مليون يورو شاملة المكافآت، بعدما بدأت المفاوضات بعرض أولي قيمته 40 مليونا.

ورغم أن العرض الجديد، لا يزال أقل من السعر الذي حددته إدارة أتالانتا، مقابل التخلي عن لوكمان، والمقدر بنحو 50 مليونا، فإن الطرفين يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر ميلان يخطط لتقديم العرض المحسن، بداية الأسبوع المقبل، على أن تكون صيغته، الشراء النهائي، عكس ما أشيع مؤخرًا حول طلب استعارة لوكمان مع إلزامية الشراء.

لوكمان يرغب في الانضمام إلى إنتر ميلان

ويحظى إنتر بدعم لوكمان، الذي أبدى رغبة قوية في الانتقال إلى صفوف وصيف دوري أبطال أوروبا، وهو ما تنوي إدارة النادي، استغلاله، للضغط على أتالانتا، من أجل إتمام الصفقة.

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