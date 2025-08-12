مركز متأخر لمحمد صلاح، أشرف حكيمي يتصدر استفتاء الكرة الذهبية

تصدر النجم الدولي المغربي، أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان استفتاء صحفيا يتعلق بتحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025 التي ستعلن يوم 22 سبتمبر المقبل.

حكيمي يتفوق على ديمبلي ويامال ومحمد صلاح

وأجرت صحيفة "ليكيب" استفتاء جماهيريا مباشرا حول الجائزة، فتصدر حكيمي السباق اليوم الثلاثاء بنسبة تتجاوز 25.6%، يليه زميله في الفريق، عثمان ديمبلي 23.1% ثم لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا 5.4%.

وجاء في المركز الرابع، البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان بنسبة 1.8% ثم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بنسبة 0.6%.

وكان حكيمي ثالثا في استفتاء "ليكيب" أمس الإثنين، خلف عثمان ديمبلي ولامين يامال، بينما بقى فيتينيا رابعا، ثم كيليان مبابي نجم ريال مدريد في المركز الخامس.

9 لاعبين من باريس سان جيرمان في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

وتضم ترشيحات الجائزة المرموقة 9 لاعبين من "بي إس جي": ديمبلي وفيتينيا وحكيمي وفابيان رويز ونونو مينديز وجواو نيفيز وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دوي، وحارس المرمى جيانلويجي دوناروما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.