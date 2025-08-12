أخبار الرياضة اليوم: عقوبات الجولة الأولى من الدوري.. مركز متأخر لمحمد صلاح باستفتاء الكرة الذهبية.. وحسام عبد المجيد يوجه رسالة لمسئولي الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري، طبقا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة وادي دجلة وبيراميدز:

إيقاف محمود طلعت عبدالواحد إبراهيم لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توجيه لفت نظر إلى محمد عبد الله وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب عدم الالتزام بالمنطقة الفنية.

إيقاف وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

توجيه لفت نظر إلى كورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الاعتراض على قرارات الحكم وعدم الالتزام بالمنطقة الفنية.

تصدر النجم الدولي المغربي، أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان استفتاء صحفيا يتعلق بتحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025 التي ستعلن يوم 22 سبتمبر المقبل.

وأجرت صحيفة "ليكيب" استفتاء جماهيريا مباشرا حول الجائزة، فتصدر حكيمي السباق اليوم الثلاثاء بنسبة تتجاوز 25.6%، يليه زميله في الفريق، عثمان ديمبلي 23.1% ثم لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا 5.4%.

وجاء في المركز الرابع، البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان بنسبة 1.8% ثم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بنسبة 0.6%.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، أبلغ إدارة النادي بترحيبه التام بالاستمرار ضمن صفوف الفريق وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة فيريرا ببقاء اللاعب، نظرًا للمستوى المميز الذي يقدمه. ومن المنتظر أن تبدأ الإدارة مفاوضات التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي.

حسم المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، الصعود للدور ربع النهائي من منافسات بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

ووصل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي، بعد احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، خلف منتخب الدنمارك صاحب الصدارة.

وتعادل المنتخب الوطني منذ قليل أمام الدنمارك بنتيجة (29-29)، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط محتلا المركز الثالث.

وخاض المنتخب الوطني خلال مسيرته 5 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات بدور المجموعات أمام أمريكا والبحرين واليابان، ثم التعادل أمام التشيك والدنمارك في الدور الرئيسي.

يواصل مروان عطية وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية، وذلك على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة فريق فاركو الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز.

وكان إمام عاشور يعلني من كسر في الترقوة، خضع على أثره لعملية جراحية، فيما خضع مروان عطية هو الآخر لجراحة ناجحة بسبب معاناة من الفتاق.

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من أمام استاد النادي الإسماعيلي في محافظة الإسماعيلية، لرصد آراء أعضاء الجمعية العمومية، عقب انتهاء التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي وذلك بعد انتهاء عملية التصويت الرسمية.

وأعلنت اللجنة المسئولة عن فرز الأصوات الخاصة بالتصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عدم اكتمال الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، مما أثار سخط المئات من الجماهير.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توصل النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، علي تجديد تعاقده مع الفريق

وأوضح شوبير أن هناك اتفاق تم بين الطرفين علي تجديد عقد اللاعب لمدة 5 سنوات، وذلك بعد فشل احتراف اللاعب بعد توقف المفاوضات بين الأحمر وقاسم باشا التركي.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

