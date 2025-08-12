حسام عبد المجيد يوجه رسالة هامة لمسئولي الزمالك، تعرف عليها

الثلاثاء 12 أغسطس 2025
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، أبلغ إدارة النادي بترحيبه التام بالاستمرار ضمن صفوف الفريق وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة فيريرا ببقاء اللاعب، نظرًا للمستوى المميز الذي يقدمه. ومن المنتظر أن تبدأ الإدارة مفاوضات التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه الهام أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب 

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

 

بطولة الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

