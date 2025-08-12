الثلاثاء 12 أغسطس 2025
آخر تطورات إصابة إمام عاشور ومروان عطية في الأهلي

يواصل مروان عطية وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية، وذلك على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة فريق فاركو الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز.

وكان إمام عاشور يعلني من كسر في الترقوة، خضع على أثره لعملية جراحية، فيما خضع مروان عطية هو الآخر لجراحة ناجحة بسبب معاناة من الفتاق.

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولةالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

