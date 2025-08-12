الثلاثاء 12 أغسطس 2025
رياضة

أدار مباراة الزمالك وسموحة، حكم برتغالي لـ السوبر الأوروبى بين باريس وتوتنهام

جواو بينيرو، فيتو
جواو بينيرو، فيتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن طاقم تحكيم مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام.

ويلتقي باريس سان جيرمان نظيره توتنهام، غدًا الأربعاء، على ملعب فريولي في مدينة أودينيزي بإيطاليا، في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

حكم مباراة السوبر الأوروبي 

وأسند يويفا المباراة للحكم البرتغالي جواو بينيرو صاحب الـ37 عامًا، الذي يحمل الشارة الدولية منذ عام 2016.

وستكون مباراة السوبر الأوروبي هي المباراة رقم 69 في مسيرته بالبطولات التابعة للاتحاد الأوروبي كافة.

كما سبق وأن أدار بينيرو في مارس 2019 مباراة الزمالك وسموحة في موسم 2018 - 2019 بالدوري المصري في الجولة الـ24، على ملعب بتروسبورت، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله فرجاني ساسي.

 

ويتكون طاقم تحكيم السوبر الأوروبي 2025 من:

البرتغالي جواو بينيرو (حكم ساحة)، مع مواطنيه برونو خيسوس ولوتشيانو مايا (حكمان مساعدان)، والأذربيجاني إلشن ماسييف (حكم رابع)، فيما يقود (تقنية الفيديو) البرتغالي تياجو مارتينز.

الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يويفا السوبر الاوروبي توتنهام باريس سان جيرمان

