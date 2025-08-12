تغريم الزمالك بسبب الهتافات وإيقاف الكرتي، عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري، طبقا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2025-2026.

عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة وادي دجلة وبيراميدز:

إيقاف محمود طلعت عبدالواحد إبراهيم لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توجيه لفت نظر إلى محمد عبد الله وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب عدم الالتزام بالمنطقة الفنية.

إيقاف وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

توجيه لفت نظر إلى كورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الاعتراض على قرارات الحكم وعدم الالتزام بالمنطقة الفنية.



مباراة المصري والاتحاد:

إيقاف حسين فيصل حسين لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق للاعب الفريق المنافس وحكم المباراة.

مباراة الإسماعيلي وبتروجيت:

إيقاف محمد عادل فتحي عمار لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة مودرن سبورت والأهلي:

توجيه لفت نظر إلى أحمد مرعي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والأعتراض على الحكم او مراقب المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب سحب أو إخفاء الكرات أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2025-2026 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

بدء حجز تذاكر مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

وتنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يشهد إقامة 4 لقاءات قوية.

وأقيمت الجولة الأولى من الدوري المصري 2025-2025 على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين.

طرح تذاكر مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

وأعلنت شركة "تذكرتي" عن فتح الباب لحجز تذاكر مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكدت الشركة عبر صفحتها "فيس بوك" فتح باب الحجز لتذاكر المباريات التالية:



الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع بيراميدز.

