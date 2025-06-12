الخميس 12 يونيو 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية تقضي على الهالات السوداء وتعزز نضارة البشرة

الهالات السوداء
الهالات السوداء

الهالات السوداء من المشكلات الشائعة بين الفتيات وعادة تظهر نتيجة السهر والتوتر وقلة النوم ما يؤثر على نضارة البشرة وجمالها.

وتحرص الفتيات على علاج الهالات السوداء سريعا للحفاظ على جمالهن ونضارة وحيوية البشرة، وعادة يحتاج ذلك الوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية تقضي على الهالات السوداء 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تقضي على الهالات السوداء وتعزز نضارة البشرة.

المكونات:

 ملعقة صغيرة من جل الصبار الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

بضع قطرات من ماء الورد البارد

طريقة التحضير:

  • في وعاء صغير، اخلطي جل الصبار مع زيت اللوز جيدا.
  • أضيفي مسحوق الكركم واستمري في التحريك حتى تحصلي على مزيج ناعم وخالٍ من التكتلات.
  • أضيفي قطرات ماء الورد واخلطي المكونات حتى تصبح متجانسة.
  • ضعي الخليط في علبة صغيرة محكمة الإغلاق واحفظيها في الثلاجة.
  • اغسلي وجهك جيدًا وجففيه بلطف.
  • باستخدام أطراف أصابعك أو قطعة قطن نظيفة، ضعي كمية صغيرة من الخليط تحت العينين.
  • دلكي بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة واحدة.
  • اتركي الخليط لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
  • كرري الوصفة يوميا قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.
  • ينصح دائمًا باختبار الحساسية على جزء صغير من الجلد قبل استخدام أي وصفة جديدة على الوجه، خاصة في منطقة حساسة مثل تحت العين.
وصفة طبيعية تقضى على الهالات السوداء 
وصفة طبيعية تقضى على الهالات السوداء 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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