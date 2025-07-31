للحفاظ على صحته وجماله، روتين العناية بالشعر قبل النوم صيفًا

روتين العناية بالشعر قبل النوم صيفًا، يُعدّ الصيف من أكثر الفصول التي تؤثر سلبًا على صحة الشعر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة التعرض لأشعة الشمس، والتعرّق المستمر، ناهيك عن تأثير المياه المالحة أو المعالجة بالكلور أثناء المصايف.





لهذا السبب، يصبح من الضروري اتباع روتين خاص للعناية بالشعر قبل النوم للحفاظ على لمعانه وقوته، وحمايته من الجفاف والتقصف والتلف.

أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن روتين العناية بالشعر قبل النوم في الصيف لا يحتاج إلى مجهود كبير، ولكنه يتطلب انتظامًا واهتمامًا بالتفاصيل الصغيرة التي تحدث فارقًا كبيرًا.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن الشعر مثل البشرة تمامًا، يحتاج إلى تغذية وراحة وحماية ليستعيد عافيته ويحتفظ بجماله الطبيعي.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، روتينًا متكاملًا للعناية بالشعر قبل النوم في فصل الصيف، يشمل خطوات بسيطة ومنتجات طبيعية ونصائح مهمة تناسب جميع أنواع الشعر.



أولًا: أهمية روتين العناية الليلية بالشعر



العناية بالشعر ليلًا تُعدّ من العادات الأساسية للحفاظ على صحة الشعر، خاصة في فصل الصيف. فخلال النوم، يكون الشعر أقل تعرضًا للعوامل الخارجية مثل الشمس والهواء الجاف، مما يمنح فرصة لتغذيته واستعادة توازنه. كما أن الجسم أثناء النوم ينشط فيه عمل الخلايا ويحدث فيه تجديد طبيعي، مما يجعل الفترة الليلية مثالية لتطبيق الزيوت أو الماسكات أو الكريمات التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر وترطيب الأطراف.

ثانيًا: خطوات روتين العناية بالشعر قبل النوم صيفًا



1. تنظيف فروة الرأس برفق

إذا كان اليوم حارًا أو كنتِ قد تعرضتِ لأشعة الشمس أو البحر، فغسل الشعر قبل النوم بماء فاتر وشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات يساعد على إزالة العرق والأوساخ والملح أو الكلور من فروة الرأس. يمكن الاكتفاء بغسل الشعر بالماء فقط في بعض الأيام لتجنب الإفراط في استخدام الشامبو.

2. تجفيف الشعر بطريقة صحيحة

لا يُنصح بالنوم والشعر مبلل، لأن ذلك يضعف الشعرة ويؤدي إلى تكسرها. بعد غسل الشعر، يجب تجفيفه بلطف باستخدام منشفة قطنية ناعمة، والابتعاد عن الفرك العنيف أو استخدام المجفف الساخن. يمكن استخدام مجفف على درجة حرارة باردة إن لزم الأمر.

3. تمشيط الشعر بمشط واسع الأسنان

تمشيط الشعر قبل النوم يساعد على فك التشابك وتحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس. يُفضل استخدام مشط خشبي بأسنان واسعة لتقليل التساقط ومنع تكسر الشعر.

4. تطبيق زيت طبيعي أو سيروم خفيف

يُعد ترطيب الشعر قبل النوم خطوة أساسية، خاصة في الأجواء الحارة التي تساهم في جفاف الشعر. يمكن استخدام زيوت خفيفة مثل زيت الأرغان، أو زيت جوز الهند، أو زيت اللوز الحلو. تُوزع كمية صغيرة على الأطراف وتُفرك بلطف. أما من تفضلن المنتجات الجاهزة، فيمكن استخدام سيروم مغذٍّ خفيف مناسب لنوع الشعر.

5. ربط الشعر بطريقة مريحة

ربط الشعر قبل النوم يحميه من التكسر أثناء التقلبات خلال النوم. يُفضل عمل ضفيرة ناعمة أو ربطه برباط قماشي ناعم (مثل Scrunchies) بدلًا من الربطات المطاطية التي قد تترك علامات أو تؤذي الشعرة.

6. النوم على وسادة من الحرير أو الساتان

أغطية الوسائد القطنية العادية قد تسبب احتكاكًا زائدًا بالشعر وتؤدي إلى تجعده وتلفه، خاصة في الأجواء الحارة. لذا، من الأفضل استخدام وسادة حريرية أو ساتان، حيث تقلل من فقدان الرطوبة وتمنح الشعر نعومة أكبر في الصباح.

7. استخدام رذاذ منعش لفروة الرأس

في الأيام شديدة الحرارة، يمكن استخدام رذاذ طبيعي منعش لفروة الرأس قبل النوم يحتوي على ماء الورد أو ماء النعناع. يساعد هذا الرذاذ على تهدئة الفروة وتقليل الحكة والاحمرار الناتج عن التعرق.

ثالثًا: وصفات طبيعية لتعزيز صحة الشعر ليلًا في الصيف

– وصفة زيت الصبار وزيت جوز الهند:

تُخلط ملعقة من جل الألوفيرا مع ملعقة من زيت جوز الهند، وتُدلك بها فروة الرأس، وتُترك طوال الليل. هذه الوصفة تعمل على ترطيب الشعر وتهدئة الفروة وتعزيز النمو.

– وصفة الزبادي والعسل:

يُمزج ملعقتان من الزبادي مع ملعقة من العسل ويُطبّق على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويُغطى الشعر بقبعة بلاستيكية ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل النوم ثم يُغسل، مما يمنح ترطيبًا عميقًا للشعر التالف.

رابعًا: نصائح إضافية للحفاظ على صحة الشعر في الصيف

تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحراري يوميًا مثل المجفف والمكواة لأنها تزيد من جفاف الشعر وتُضعف بنيته.

ابتعدي عن ربط الشعر بإحكام لفترات طويلة خاصة عند النوم، لأن ذلك يسبب شدًا على الجذور ويضعفها.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء يوميًا لأن ترطيب الجسم ينعكس مباشرة على صحة شعرك وبشرتك.

تغذية الشعر من الداخل من خلال تناول أطعمة غنية بالفيتامينات مثل فيتامين A وE وC والحديد والزنك.

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