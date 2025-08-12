طريقة عمل الآيس كريم، يرطب الجسم في الطقس الحار

طريقة عمل الآيس كريم، الآيس كريم من الحلوى المثلجة الأكثر شهرة على مستوى العالم ويزداد الإقبال على تناوله فى الطقس الحار لأنها يرطب الجسم ويشعر بالانتعاش.

وطريقة عمل الآيس كريم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الآيس كريم بنكهات مختلفة.

مكونات عمل الآيس كريم:-

2 كوب كريمة خفق باردة

1 كوب حليب مكثف محلى

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

أي نكهة أو إضافات حسب الرغبة (كاكاو بودرة، فراولة مهروسة، شيكولاتة مبشورة، مكسرات، بسكويت).

طريقة عمل الآيس كريم:-

في وعاء كبير، اخفقي الكريمة الباردة بالمضرب الكهربائي حتى تصبح كثيفة وقوامها كريمي.

في وعاء آخر، اخلطي الحليب المكثف مع الفانيليا وأي نكهة ترغبين بها (مثل الكاكاو أو الفراولة).

أضيفي خليط الحليب المكثف إلى الكريمة المخفوقة، وقلبي برفق باستخدام ملعقة كبيرة حتى تمتزج المكونات بدون أن تفقد الكريمة قوامها.

اسكبي الخليط في وعاء مناسب للتجميد، وغطيه جيدا.

ضعيه في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات أو حتى يتماسك تماما.

قدميه في كرات، وزينيه بالشيكولاتة أو الفواكه أو المكسرات حسب الذوق.

أفكار لنكهات متنوعة

لتحضير آيس كريم الشيكولاتة، أضيفي 3 ملاعق كبيرة كاكاو بودر مع خليط الحليب المكثف.

لتحضير آيس كريم الفراولة، أضيفي كوب فراولة مهروسة طازجة.

لتحضير آيس كريم البسكويت، أضيفي قطع بسكويت أوريو أو دايجستف مجروشة.

إذا لم يكن لديك حليب مكثف، يمكنك استبداله بحليب عادي مضاف له سكر مطحون، لكن النتيجة ستكون أقل كريمية.



ولعمل المهلبية

مكونات عمل المهلبية:-

4 أكواب من الحليب السائل

5 ملاعق كبيرة من النشا

5 ملاعق كبيرة من السكر أو حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد

فانيليا

مكسرات مجروشة أو جوز هند للتزيين

طريقة عمل المهلبية:-

في كوب صغير، قومي بإذابة النشا في نصف كوب من الحليب البارد جيدا حتى لا يتكتل.

في قدر على نار متوسطة، ضعي الكمية المتبقية من الحليب وأضيفي إليه السكر وحركي جيدا حتى يذوب السكر تماما.

أضيفي خليط النشا المذاب إلى الحليب الساخن مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل.

استمري في التحريك على نار هادئة حتى يبدأ الخليط في الغليان ويصبح قوامه سميكا.

أضيفي ماء الزهر أو ماء الورد أو الفانيليا حسب الرغبة، وحركي لمدة دقيقة أخرى.

اسكبي المهلبية في كاسات أو أطباق صغيرة، واتركيها حتى تبرد قليلا، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد تماما.

عند التقديم، يمكن تزيين الوجه بالمكسرات المحمصة مثل الفستق الحلبي أو اللوز، أو برشة من جوز الهند.

استخدمي نشا الذرة للحصول على قوام ناعم وكريمي.

قللى السكر أو زيديه حسب المذاق.

من الممكن استخدام حليب جوز الهند أو حليب اللوز كبديل للحليب العادي.

يمكن إضافة طبقة من مربى الفراولة أو صوص الشوكولاتة على الوجه للتنوع.

