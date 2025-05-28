طريقة عمل الآيس كريم بنكهات مختلفة لإسعاد صغارك

طريقة عمل الآيس كريم، الآيس كريم من المثلجات الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون على مستوى العالم وهو حلوى الصيف الشهيرة الذي يقدم بنكهات مختلفة.

وطريقة عمل الآيس كريم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، حيث يمكن تقديمه بالفاكهة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الآيس كريم بنكهات مختلفة.

مكونات عمل الآيس كريم:

2 كوب حليب كامل الدسم.

1 كوب كريمة خفق.

نصف كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

نكهات حسب الرغبة (كاكاو، فراولة، مانجو، شوكولاتة...).

طريقة عمل الآيس كريم:

في وعاء، نخلط الحليب مع الكريمة والسكر ونقلب جيدا حتى يذوب السكر تماما.

نضيف الفانيليا ونكهتك المفضلة، مثل ملعقة من الكاكاو أو قطع فراولة أو مانجو وهكذا.

نضع الخليط في الخلاط أو نخفقه جيدًا للحصول على قوام كريمي.

نصب الخليط في علبة محكمة الإغلاق، وندخله الفريزر لمدة 6-8 ساعات.

كل ساعتين، نقلب الخليط بالشوكة أو المضرب اليدوي لكسر بلورات الثلج وجعل الآيس كريم أكثر نعومة.

بعد تجميده بالكامل، نقدمه في أكواب أو أقماع، ويمكن تزيينه بالشيكولاتة أو الفواكه.

يمكن إضافة قطع من الشيكولاتة أو الفواكه المجففة للحصول على نكهات مميزة.

طريقة عمل الآيس كريم

ولعمل آيس كريم ساندويتش

مكونات عمل آيس كريم ساندويتش:

3 أكياس بسكويت الشاي.

لتر لبن حليب

2 كوب كريم شانتيه خام

3 ملاعق حليب بودر

كوب سكر

3 ملاعق نشاء

طريقة عمل آيس كريم ساندويتش:

نضع اللبن الحليب مع اللبن البودر مع النشاء في إناء مع التقليب الجيد علي البارد ثم نرفعها على النار مع استمرار التقليب منعًا لحدوث تكتلات.

ثم ندخلها الثلاجة حتى تبرد.

ثم نخرجها ونضيف لها الكريم شانتيه مع كوب لبن مثلج مع التقليب لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

ثم نحضر صينية ونضع فيها ورق زبد ونرص البسكويت.

ثم نضع عليه الآيس كريم ثم نضع طبقة أخرى من البسكويت.

ثم ندخلها الفريزر لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

ويمكن عمل صف بسكويت آخر مع إضافة الآيس كريم.

ولعمل آيس كريم المانجو

مكونات عمل آيس كريم المانجو:

200 جرام كريمة ثقيلة أو كريمة خفق

4 أكواب مهروس مانجو ناضجة

كوب سكر أبيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو:

تخفق الكريمة بإستخدام الخلاط اليدوي حتى تصبح ناعمة.

يضاف هريس المانجو في الكريمة المخفوقة.

اخفقي بإستخدام الخلاط اليدوي أو الملعقة لمدة 1-2 دقيقة أو حتى تمتزج جيدًا.

تذوقيه وإذا لزم الأمر أضيفي المزيد من السكر.

صبي الآيس كريم في وعاء مناسب للفريزر مع غطاء.

نتركه يجمد لمدة 5 - 6 ساعات أو حتى يتماسك.

ثم يقدم فى بولات الآيس كريم ويزين بالمانجو حسب الرغبة.

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