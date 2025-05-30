للتخلص من حر الصيف، طريقة تحضير آيس كريم بالمنزل وبمكونات طبيعية

مع ارتفاع درجات الحرارة، لا شيء يضاهي متعة تناول الآيس كريم البارد والمنعش. ويمكن صنع هذه الحلوى اللذيذة في المنزل، بكل سهولة ويسر، والتحكم في مكوناتها ونكهاتها

يُعد الآيس كريم المنزلي خيارًا ممتازًا لعدة أسباب حيث تستطيع ربة المنزل التحكم في المكونات مما يتيح تجنب المواد الحافظة والألوان الصناعية والسكريات المضافة بكميات كبيرة. هذا يجعله خيارًا صحيًا أكثر، خاصة للأطفال.

تحضير الآيس كريم في المنزل

لتحضير الآيس كريم في المنزل، تحتاج إلى بعض المكونات الأساسية وطريقة عمل بسيطة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. تعتمد معظم وصفات الآيس كريم على قوام كريمي غني، والذي يتم تحقيقه عادةً باستخدام الحليب والقشطة والسكر.

المكونات الأساسية:

الحليب: يُفضل استخدام الحليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي.

كريمة الخفق

السكر

نكهات إضافية: يمكن إضافة الفانيليا، مسحوق الكاكاو، الفواكه الطازجة المهروسة، المكسرات، قطع الشوكولاتة، أو حتى القهوة.

الأدوات اللازمة:

وعاء خلط عميق

مضرب يدوي أو كهربائي

وعاء أو صينية للتجميد

طريقة تحضير آيس كريم بالمنزل

لتحضير آيس كريم الفانيليا الكلاسيكي في المنزل، اتبع الخطوات التالية:

في وعاء كبير، اخلط كوبين من القشطة الثقيلة (كريمة الخفق) مع كوب واحد من الحليب كامل الدسم. أضف نصف كوب إلى كوب واحد من السكر (حسب رغبتك في الحلاوة) وملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. اخلط المكونات جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا. ضع الوعاء في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل ليبرد الخليط جيدًا. هذه الخطوة مهمة لضمان تجميد متساوٍ. انقل الخليط إلى وعاء تجميد مسطح أو صينية مناسبة للتجميد. ضعها في الفريزر. هذه هي الخطوة الحاسمة عند عدم استخدام محضرة الآيس كريم. بعد حوالي ساعة إلى ساعة ونصف من التجميد، أخرج الوعاء من الفريزر وقلّب الخليط جيدًا باستخدام ملعقة أو شوكة لتفتيت بلورات الثلج المتكونة على الأطراف. كرر هذه العملية كل 30-45 دقيقة لمدة 3-4 ساعات، أو حتى يصبح الآيس كريم صلبًا وكريميًا. يساعد هذا التقليب المتكرر على منع تكون بلورات ثلج كبيرة ويضمن قوامًا ناعمًا. بعد الوصول إلى القوام المطلوب، اترك الآيس كريم في الفريزر لمدة ساعتين إضافيتين على الأقل ليصبح صلبًا تمامًا وجاهزًا للتقديم.

يُفضل تخزين الآيس كريم في وعاء محكم الإغلاق لمنع تكون بلورات الثلج وامتصاص الروائح من الفريزر.

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