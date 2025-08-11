الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الآيس كريم في البيت زي الجاهز ويوفر في الميزانية

الآيس كريم
الآيس كريم


طريقة عمل الآيس كريم، في البيت من الوصفات التي يمكنها أن تدخل السعادة على قلوب أطفالك، فالايس كريم محبب لجميع الأطفال.

طريقة عمل الكريم كراميل في البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكيكة بالليمون، لتحلية مميزة لأسرتك في الحر

وطريقة عمل الآيس كريم، من الوصفات التي توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصة مع هذا الحر الشديد، والذي يدفع الأطفال لطلب تناول الآيس كريم طوال الوقت.

ففي هذا الجو الحار يحتاج الجميع إلى تناول الآيس كريم، إلا أنه من المؤكد أن الميزانية لا تسمح بذلك، في حين أن تعلم طريقة عمل ايس كريم المانجو، سيحل المشكلة.

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الآيس كريم، بطعم سيخطف عقول أبنائك، كما أنه لن يكلفك الكثير.
 


مقادير عمل الآيس كريم لأي نكهة:
 

نصف كوب حليب مكثف محلى (يمكن عمله في البيت)
كوب كريم شانتيه خام بدون سكر (يمكن استبداله بكوب كريمة خفق سائلة)
كوب لبن حليب

طريقة عمل الآيس كريم خطوة بخطوة
يخفق الكريم شانتيه مع كوب اللبن الحليب، بالمضرب الكهربي، ثم يضاف الحليب المكثف المحلى، والذي يمكنك تحضيره بكل سهولة في البيت.
يقلب الكريم شانتيه مع الحليب المكثف المحلى، بملعقة، ثم يضاف لها أي طعم.
يمكنك إضافة كمية من الكاكاو الخام لعمل آيس كريم شوكولاتة.
أو يضاف بسكويت اوريو مجروش، لعمل آيس كريم الاوريو الشهير.
كما يمكنك إضافة صوص الكراميل، لعمل آيس كريم الكراميل.

 

الطريقة السريعة لعمل الحليب المكثف المحلي

 

الحليب المكثف المحلى
الحليب المكثف المحلى

ويمكن تحضير الحليب المكثف المحلى، بخلط نصف كوب من اللبن البودرة ونصف كوب من السكر البودرة، وملعقة صغيرة من السمن، مع ربع كوب من الماء السخن، ويخلط الجميع في الخلاط، ليكون لدينا نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

 

طريقة عمل الحليب المكثف المحلي الأصلي

 

تقدم لكي الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الحليب المكثف المحلى الأصلي، في البيت.

 

مقادير عمل الحليب المكثف المحلى:
كوب سكر
كوب حليب بودرة
كوب ماء
رشة فانيللا

 

خطوات عمل الحليب المكثف المحلى:
 

في قدر على النار نضع الماء والسكر وحليب البودرة، ونرش قليل من الفانيلا.
لابد من الانتباه له، لأنه عندما يغلي الحليب "يفور"، فلابد من تقليل النار، حتى يهبط ويطبخ ليغلظ قوامه.
ولأنه يحتوي على السكر يغلظ قوامه ويقل ماؤه مثل القطر (الشيرة، حتى لونه ليس أبيض كالقشدة، بل يميل للصفار، تمامًا مثل الجاهز.
وعندما يصل للقوام المعروف للحليب المحلى المركز، وتعرفين ذلك برفع القليل منه بالملعقة، بإمكانكِ أن تطفىء النار.
يوضع بوعاء مناسب، ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة.



طريقة عمل آيس كريم المانجو

آيس كريم مانجو
آيس كريم مانجو

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الآيس كريم بطعم الفواكه الصيفية، مثل آيس كريم المانجو، والبطيخ والفراولة.

 

مقادير آيس كريم المانجو:
مانجو 3 حبّات
كريمة خفق - كوب ونصف
سكر - نصف كوب
فانيليا - ملعقة كبيرة

 

خطوات عمل آيس كريم المانجو

1- قشّري المانجو ثمّ قطّعيه إلى قطع متوسّطة في وعاءٍ صغير.
2- إهرسي المانجو جيّدًا ثمّ أضيفي ربع كوب من السكر إليه وامزجي المكوّنين جيّدًا.
3- أخفقي الكريمة جيّدًا في وعاءٍ كبير.
4- أضيفي السكر إليها واخفقي من جديد حتى تتكاثف.
5- أضيفي مزيج المانجو بعدها وخلاصة الفانيليا وامزجي المكوّنات جيّدًا باستخدام ملعقة خشبية كبيرة.
6- ضعي المزيج في حاوية مخصصة للثلاجة ثمّ ضعيها في القسم الأعلى من الثلاجة لحوالى 4 ساعات.
7- أخرجي بعدها مزيج المانجو ثمّ ضعيه في الخلاط الكهربائي.
8- أخلطي حتى يصبح المزيج ناعمًا.
9- أعيدي الايس كريم إلى الحاوية ثمّ إلى القسم الأعلى من الثلاجة.
10- قدّمي الآيس كريم عندما يصبح جامدًا.

 

طريقة عمل آيس كريم الفراولة

آيس كريم الفراولة
آيس كريم الفراولة

مكونات آيس كريم الفراولة:
500 جرام فراولة 
كوب لبن زبادي بنكهة الفراولة أو سادة 
ملعقة كبيرة عسل أبيض.

 

خطوات عمل آيس كريم الفراولة:

1- قطّعي الفراولة إلى قطع صغيرة، وضعيها في الفريزر حتى تتجمد تماما. 
2- أخرجي الفراولة من الثلاجة، وضعيها في الخلاط الكهربائي.
3- أضيفي اللبن الزبادي والعسل الأبيض. 
4- أخلطي حتى يتجانس الخليط.
5- ضعي الخليط في علبة محكمة الإغلاق، وأدخليها إلى الفريزر لـ4 ساعات إضافية. 
6- قدّمي الأيس كريم مع الفاكهة، أو في بسكويت الايس كريم.
يمكن تزيين طبق الآيس كريم بصوص الفراولة، أو بمربى الفراولة.

 

لعمل صوص الفراولة:
كيلو فراولة مغسولة ومقطعة.
كوب سكر.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة فانيليا.
2 نقطة لون طعام أحمر.

 

طريقة تحضير صوص الفراولة

على نار متوسطة ضعي جميع المقادير، وقلبي جيدًا لمدة 5 دقائق.
بواسطة هرّاسة البطاطس اهرسي الفراولة جيدًا، اوالهاند بليندر او الخلاط واتركي الخليط حتى يغلي.
صفي الفراولة جيدًا، ثم خذي السائل المُصفى، وضعيه على النار، واتركيه يغلي لمدة 3 دقائق.
أضيفي لون الطعام وقلبي باستمرار لمدة دقيقتين، ثم ارفعيه واتركيه جانبًا ليبرد.
يمكنكِ إضافة بعض الفراولة، إذا رغبتِ بقطع فراولة مع الصوص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الايس كريم في البيت طريقة عمل الآيس كريم بالمانجو طريقة عمل الآيس كريم في البيت طريقة عمل الايس كريم الفراولة طريقة عمل الايس كريم المانجو

مواد متعلقة

طريقة عمل كيكة البرتقال بمذاق مميز وخطوات سريعة

طريقة عمل زبدة الفول السوداني، في البيت لتوفير الميزانية

طريقة عمل الباستا فلورا، تحلية مميزة بأقل التكاليف

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

مكتب التنسيق يعلن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 (خاص)

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads