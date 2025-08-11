طريقة عمل الآيس كريم في البيت زي الجاهز ويوفر في الميزانية



طريقة عمل الآيس كريم، في البيت من الوصفات التي يمكنها أن تدخل السعادة على قلوب أطفالك، فالايس كريم محبب لجميع الأطفال.

وطريقة عمل الآيس كريم، من الوصفات التي توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصة مع هذا الحر الشديد، والذي يدفع الأطفال لطلب تناول الآيس كريم طوال الوقت.



ففي هذا الجو الحار يحتاج الجميع إلى تناول الآيس كريم، إلا أنه من المؤكد أن الميزانية لا تسمح بذلك، في حين أن تعلم طريقة عمل ايس كريم المانجو، سيحل المشكلة.



ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الآيس كريم، بطعم سيخطف عقول أبنائك، كما أنه لن يكلفك الكثير.





مقادير عمل الآيس كريم لأي نكهة:



نصف كوب حليب مكثف محلى (يمكن عمله في البيت)

كوب كريم شانتيه خام بدون سكر (يمكن استبداله بكوب كريمة خفق سائلة)

كوب لبن حليب

طريقة عمل الآيس كريم خطوة بخطوة

يخفق الكريم شانتيه مع كوب اللبن الحليب، بالمضرب الكهربي، ثم يضاف الحليب المكثف المحلى، والذي يمكنك تحضيره بكل سهولة في البيت.

يقلب الكريم شانتيه مع الحليب المكثف المحلى، بملعقة، ثم يضاف لها أي طعم.

يمكنك إضافة كمية من الكاكاو الخام لعمل آيس كريم شوكولاتة.

أو يضاف بسكويت اوريو مجروش، لعمل آيس كريم الاوريو الشهير.

كما يمكنك إضافة صوص الكراميل، لعمل آيس كريم الكراميل.

الطريقة السريعة لعمل الحليب المكثف المحلي

الحليب المكثف المحلى

ويمكن تحضير الحليب المكثف المحلى، بخلط نصف كوب من اللبن البودرة ونصف كوب من السكر البودرة، وملعقة صغيرة من السمن، مع ربع كوب من الماء السخن، ويخلط الجميع في الخلاط، ليكون لدينا نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

طريقة عمل الحليب المكثف المحلي الأصلي

تقدم لكي الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الحليب المكثف المحلى الأصلي، في البيت.

مقادير عمل الحليب المكثف المحلى:

كوب سكر

كوب حليب بودرة

كوب ماء

رشة فانيللا

خطوات عمل الحليب المكثف المحلى:



في قدر على النار نضع الماء والسكر وحليب البودرة، ونرش قليل من الفانيلا.

لابد من الانتباه له، لأنه عندما يغلي الحليب "يفور"، فلابد من تقليل النار، حتى يهبط ويطبخ ليغلظ قوامه.

ولأنه يحتوي على السكر يغلظ قوامه ويقل ماؤه مثل القطر (الشيرة، حتى لونه ليس أبيض كالقشدة، بل يميل للصفار، تمامًا مثل الجاهز.

وعندما يصل للقوام المعروف للحليب المحلى المركز، وتعرفين ذلك برفع القليل منه بالملعقة، بإمكانكِ أن تطفىء النار.

يوضع بوعاء مناسب، ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة.





طريقة عمل آيس كريم المانجو

آيس كريم مانجو

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الآيس كريم بطعم الفواكه الصيفية، مثل آيس كريم المانجو، والبطيخ والفراولة.

مقادير آيس كريم المانجو:

مانجو 3 حبّات

كريمة خفق - كوب ونصف

سكر - نصف كوب

فانيليا - ملعقة كبيرة

خطوات عمل آيس كريم المانجو

1- قشّري المانجو ثمّ قطّعيه إلى قطع متوسّطة في وعاءٍ صغير.

2- إهرسي المانجو جيّدًا ثمّ أضيفي ربع كوب من السكر إليه وامزجي المكوّنين جيّدًا.

3- أخفقي الكريمة جيّدًا في وعاءٍ كبير.

4- أضيفي السكر إليها واخفقي من جديد حتى تتكاثف.

5- أضيفي مزيج المانجو بعدها وخلاصة الفانيليا وامزجي المكوّنات جيّدًا باستخدام ملعقة خشبية كبيرة.

6- ضعي المزيج في حاوية مخصصة للثلاجة ثمّ ضعيها في القسم الأعلى من الثلاجة لحوالى 4 ساعات.

7- أخرجي بعدها مزيج المانجو ثمّ ضعيه في الخلاط الكهربائي.

8- أخلطي حتى يصبح المزيج ناعمًا.

9- أعيدي الايس كريم إلى الحاوية ثمّ إلى القسم الأعلى من الثلاجة.

10- قدّمي الآيس كريم عندما يصبح جامدًا.

طريقة عمل آيس كريم الفراولة

آيس كريم الفراولة

مكونات آيس كريم الفراولة:

500 جرام فراولة

كوب لبن زبادي بنكهة الفراولة أو سادة

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

خطوات عمل آيس كريم الفراولة:

1- قطّعي الفراولة إلى قطع صغيرة، وضعيها في الفريزر حتى تتجمد تماما.

2- أخرجي الفراولة من الثلاجة، وضعيها في الخلاط الكهربائي.

3- أضيفي اللبن الزبادي والعسل الأبيض.

4- أخلطي حتى يتجانس الخليط.

5- ضعي الخليط في علبة محكمة الإغلاق، وأدخليها إلى الفريزر لـ4 ساعات إضافية.

6- قدّمي الأيس كريم مع الفاكهة، أو في بسكويت الايس كريم.

يمكن تزيين طبق الآيس كريم بصوص الفراولة، أو بمربى الفراولة.

لعمل صوص الفراولة:

كيلو فراولة مغسولة ومقطعة.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 نقطة لون طعام أحمر.

طريقة تحضير صوص الفراولة

على نار متوسطة ضعي جميع المقادير، وقلبي جيدًا لمدة 5 دقائق.

بواسطة هرّاسة البطاطس اهرسي الفراولة جيدًا، اوالهاند بليندر او الخلاط واتركي الخليط حتى يغلي.

صفي الفراولة جيدًا، ثم خذي السائل المُصفى، وضعيه على النار، واتركيه يغلي لمدة 3 دقائق.

أضيفي لون الطعام وقلبي باستمرار لمدة دقيقتين، ثم ارفعيه واتركيه جانبًا ليبرد.

يمكنكِ إضافة بعض الفراولة، إذا رغبتِ بقطع فراولة مع الصوص.

