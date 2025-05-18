طريقة عمل الآيس كريم بالفراولة فى البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل الآيس كريم بالفراولة، الآيس كريم من أشهر أنواع المثلجات وابسطها وعادة يكثر الإقبال على تناولها فى فصل الصيف ويعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الآيس كريم بالفراولة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الآيس كريم بالفراولة فى البيت.

مكونات عمل الآيس كريم بالفراولة:

2 كوب فراولة طازجة مغسولة ومقطعة

1 كوب سكر

2 كوب كريمة خفق

1 كوب حليب كامل الدسم

1 ملعقة صغيرة فانيليا

عصير نصف ليمونة (اختياري لتعزيز النكهة)

طريقة عمل الآيس كريم بالفراولة:

توضع الفراولة في الخلاط الكهربائي مع نصف كمية السكر وتخلط حتى تصبح ناعمة تماما.

إذا كنتى تفضلين آيس كريم بدون قطع، يمكنك تصفية المزيج.

في وعاء كبير، يمزج حليب كامل الدسم مع الكريمة والسكر المتبقي والفانيليا، ثم يضاف مزيج الفراولة.

يقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

يغطى المزيج ويوضع في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يبرد جيدا.

يوضع المزيج في وعاء بلاستيكي في الفريزر، ويخرج كل ساعة ويقلب جيدا باستخدام شوكة أو خلاط يدوي لتفتيت البلورات، وتكرر العملية 3-4 مرات للحصول على قوام كريمي.

يقدم الآيس كريم في كؤوس أو بسكويت الآيس كريم، ويمكن تزيينه بقطع فراولة طازجة أو صوص الفراولة.

للحصول على نكهة أقوى، يمكن استخدام فراولة مجمدة أو مركز عصير الفراولة.

يمكن تقليل كمية السكر حسب الذوق.

طريقة عمل الآيس كريم بالفراولة

فوائد الفراولة للصحة

والفراولة من الفاكهة الشهيرة التى لها نكهة محببة لدى الصغار والكبار لذا تستخدم عادة فى صناعة الحلوى، كما لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الفراولة:-

واحدة من أبرز فوائد الفراولة هي احتواؤها على نسبة عالية من فيتامين C، وهو من الفيتامينات الأساسية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وتحسين امتصاص الحديد من الطعام.

دورها في الحفاظ على صحة الجلد ومحاربة علامات التقدم في السن.

كما أن فيتامين C يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مما يساهم في حماية الجسم من الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تحتوي الفراولة أيضًا على الألياف الغذائية، وهي مهمة جدًا لتحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

تساعد الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعل الفراولة خيارًا مناسبًا حتى لمرضى السكري عند تناولها بكميات معتدلة.

الفراولة كذلك، تساهم في خفض ضغط الدم بفضل احتوائها على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم توازن السوائل داخل الجسم ويعمل على تقليل تأثير الصوديوم في رفع ضغط الدم.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن الفراولة قد تساعد في تحسين صحة القلب، من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد.

تحسين صحة البشرة، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها على تقليل الالتهابات وتحفيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهر صحي ونضرا كما يمكن استخدامها موضعيًا في بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة.

الفراولة ليست مجرد فاكهة لذيذة، بل هي كنز غذائي يحمل العديد من الفوائد الصحية التي تستحق أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي.

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