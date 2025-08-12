إصابة 17 شخصًا في حادثي انقلاب وتصادم ميكروباصين بالشرقية خلال ساعات (صور)

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، سلسة حوادث مرورية متفرقة أسفرت عن إصابة 17 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، دون وقوع وفيات.

في الحادث الأول، انقلبت سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي – ديرب نجم، نطاق مركز ديرب نجم، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالحسينية

وفي توقيت متقارب، وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي عند مدخل "زنين" بطريق “بحر البقر – عزبة المناجاة” بمركز الحسينية محافظة الشرقية نتج عنه إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج، وسط استنفار لفرق الإسعاف والمرور.

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

