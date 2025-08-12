العدالة المهدرة في قانون الإيجار

أما وأنه قد صدر دون تعديل أو تغيير، وبذات المثالب، فقد وقع بصدوره غبن شديد للمستأجرين من جراء هذا القانون المجحف وغير المتوازن.. إذ تم تجاهل خلو الرجل الذي دفعه المستأجر تمامًا وكأنه لم يحدث، رغم أن الجميع يعلم أن الخلو حقيقة لا ينكرها إلا المالك الذى يستحل أكل أموال الناس بالباطل..

الكل يعلم أن المستأجر لم يكن أبدًا يستطيع إستئجار العين إلا إذا دفع للمالك الخلو الذي يطلبه، كما تم تجاهل حقيقة أخرى وهى أن المستأجر أنفق على صيانة العقار من ماله الخاص لسنوات، ولم يكتف بصيانة وتحديث شقته فقط إنما العقار بأكمله، الذى كان ينفق على صيانته المستأجرين بعد أن تخلى الملاك عن ذلك منذ سنوات طوال، ولولا ذلك لكانت تلك العقارات ما بقيت حتى يومنا هذا.



تعمد واضعو القانون تجاهل ذلك كله وتدثروا خلف مقولة أن حق الملكية مكفول للمالك، وأنه حق مطلق لا يجوز المساس به.. متجاهلين عمدًا أن حق الملكية يحمل بقيود قانونية دون أن يعد ذلك انتقاصا منه..

ففي الأحوال العادية إذا أراد شخص أن يبيع أرضا أو عقارا فإنه ليس حرًا يختار من يبيع له كيفما يشاء، إنما للجار أولوية في الشراء مصدرها حق الشفعة، فكان يجب الاستهداء بذلك عند تحرير العقود بعد سبع سنوات، بأن يكون للمستأجر أولوية عن غيره في إستئجار العين التى أنفق عليها طوال سنوات عمره، وعاش فيها أو حتى يتملكها..

لكن القانون أغفل ذلك وجعل الأمر بيد المالك وحده دون أى قيود، فإذا رغب جدد العقد وإذا رغب أغلق الشقة وأخرج المستأجر، أعطاه القانون سلطة مطلقة في أن يتعاقد مع أي شخص آخر دون أية أولوية للمستأجر.

بل وإمعانًا في الإنحياز للمالك كفل له القانون أن يستصدر أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر، وهو أمر نافذ رغم طعن المستأجر عليه، فما الفائدة التى سيجنيها المستأجر من دعواه بعد إخلائه من العين وخروجه منها؟! حتى لو حكم لصالحه بعد سنوات فماذا سيستفيد لو وجد شقته بيعت لآخر او تم تأجيرها لآخر أو حتى هدمت بعد اخلائه منها؟

وهكذا صدر قانون لصالح الملاك فقط ودون النظر للمستأجرين الذي افترضت الدولة أنهم جميعا بلا أية حقوق لدى الملاك.

