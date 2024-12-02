النيابة الإدارية إحدى آليات تحقيق الحوكمة

تعد الحوكمة من الموضوعات الهامة فى العصر الحديث، إذ تزايدت أهمية الحوكمة في العالم أجمع حيث أصبحت من المتطلبات الأساسية لضمان سلامة الأنظمة الحكومية وكفاءتها، بما يعزز من فعالية الأداء الوظيفي، وتحقيق التعافي المستدام والحد من إساءة استغلال السلطة الإدارية فى تحقيق مصالح غير مشروعة..

وبذلك فإن الحوكمة أو ما تعرف بـ "Governance" هي مجموعة من القوانين والقواعد والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الوظيفي من خلال اختيار الأساليب الصحيحة والفعّالة من أجل إدارة الكيانات الإدارية والشركات وتحقيق أهدافها.



إن الحوكمة ما هي إلا حزمة من التشريعات والسياسات والقرارات والإجراءات والضوابط التي من شأنها أن تشكل الطريقة التي تُدار فيها المنظومة (الكيان) سواء أكانت جهة إدارية أو هيئة أو شركة، وذلك في سبيل تحقيق أهدافها بأسلوب إحترافي وأخلاقي شفاف، وفق أطر وآليات للمتابعة والتقييم، ونظام دقيق وحازم للمساءلة، وذلك لضمان جودة العمل وفعالية الأداء..

بالإضافة الى تحقيق الخدمات الحكومية بعدالة، بهدف الخروج بنتائج ومخرجات ذات أثر على المجتمع من أجل تعزيز الصالح العام..

و من ثم فإن الحوكمة تقتضي اتباع نظام معين للتحكم في العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر على أداء الكيانات المختلفة، مما يُساعد على تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات لتحقيق الأهداف على المدى الطويل..

وهناك العديد من الأهداف التي يمكن تحقيقها في المنظمات عند تطبيق الحوكمة فيها، مثل وضع قواعد ومبادئ لإدارة المنظمات والمؤسسات والرقابة عليها، وضع آليات لتحقيق العدالة والشفافية وضمان حق المساءلة الجادة الشفافة للعاملين بالكيانات المختلفة، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة في المنظمات.



وعلى ذلك فإن الحوكمة تقتضي أن تنص القوانين واللوائح الحاكمة لنشاط الهيئات والمصالح والشركات المختلفة، على أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق فيما يحال إليها من مخالفات من مجلس الإدارة أو من الوزير المختص..

إذ أن إسناد التحقيق إلى هيئة قضائية محايدة ومستقلة عن الشركات والهيئات يضمن تحقيق العدالة والشفافية وضمان المساءلة الجادة بشفافية، مما يمكن الإدارة التنفيذية العليا للشركة من معرفة مواطن الخلل والقصور والإنحراف فى أداء العاملين بالشركة بدقة ونزاهة مما يساهم فى معالجة أوجه القصور وتلافيها مستقبلًا..

وهو ما لا يمكن تحقيقه إذا أسندت إجراءات المساءلة لإدارات داخلية تتأثر باعتبارات المجاملة والوساطة والمحاباة، ومن هنا يأتى ضرورة توسعة دور النيابة الإدارية والاستعانة بها باعتبارها نموذج فريد يجسد النزاهة والحيدة في إجراءات التحقيق والمساءلة.

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