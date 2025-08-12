ضمن الموجة 27، إزالة 30 حالة تعدي على أراضي الدولة بـ7 مراكز بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة في 7 مراكز وحي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 للإزالات، التي تنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء بمواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف.

إزالة التعديات على 3072 مترًا مربعًا و4 قراريط و15 سهمًا

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت مراكز: الفتح، أبنوب، القوصية، منفلوط، صدفا، أبوتيج، إضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، حيث تم تنفيذ الإزالات على مساحة إجمالية بلغت 3072 مترًا مربعًا و4 قراريط و15 سهمًا، وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات، وسط تأمين كامل من قوات الأمن، واستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة أبو العيون إبراهيم نفذت 12 حالة إزالة على أراضي الإصلاح الزراعي ومتغيرات مكانية بمساحة 2217 مترًا مربعًا، فيما أزالت مراكز أبنوب والقوصية ومنفلوط 5 حالات تعدي على متغيرات مكانية وأراضٍ زراعية، تحت إشراف رؤساء المراكز سوزان محمد، وأسامة سحيم، ووليد جمال، كل في نطاقه.

كما أزال مركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد 5 حالات تعدي فوري على الأراضي الزراعية، و7 حالات تعدي بمركز أبوتيج برئاسة محمد حسن على متغيرات مكانية وأراضٍ زراعية، في حين نفذت الوحدة المحلية لحي غرب برئاسة ممدوح جبر إزالة حالة تعدي واحدة على متغيرات مكانية داخل نطاق الحي.

وأكد محافظ أسيوط انتظام الموجة الـ 27 وفق الجدول الزمني المقرر، بحيث تنفذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الجاري، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، ثم المرحلة الثالثة من 24 أكتوبر، بهدف حماية الرقعة الزراعية، والتصدي للممارسات غير القانونية، ومنع البناء المخالف دون تهاون، مع التشديد على التنسيق الكامل بين لجنة استرداد أراضي الدولة والوحدات المحلية ومديرية الأمن وجهات الولاية لضمان تحقيق المستهدف.

واختتم محافظ أسيوط بالإشارة إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة بغرفة العمليات المركزية على الأرقام: (114) و(088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك من خلال رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) أو عبر موقعها الإلكتروني: www.shakwa.eg.

