إزالة 46 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بـ 5 مراكز وحي شرق وحي غرب وهو ما أسفر عن تنفيذ إزالات لـ 46 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وفقًا للبرنامج الزمني المقرر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تنفيذ إزالات لـ 46 حالة تعدي مباني على أراضي زراعية وأملاك دولة

وأضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بمراكز (الغنايم، الفتح، منفلوط، أسيوط، القوصية) بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وباستخدام معدات الوحدات المحلية لتلك المراكز والأحياء حيث أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ إزالات لـ 46 حالة تعدي مباني على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 1443 متر مربع، وفدان و10 قراريط و13 سهم.

إزالة لـ 14حالة تعدي مباني على أملاك الري والإصلاح الزراعي

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة أحمد ثابت رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة لـ 14حالة تعدي مباني على أملاك الري والإصلاح الزراعي وفوري متغيرات مكانية، وإزالة 12حالة تعدي فوري على أملاك الإصلاح الزراعي وعلى أراضي زراعية بالإضافة إلى 13 حالة تعدي متغيرات مكانية وتعدي فوري على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بقيادة أبو العيون إبراهيم رئيس المركز، وحالتي تعدي فوري على الأراضي الزراعية ومتغيرات مكانية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز.

إزالة لحالتي تعدي على الطريق العام

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لحالتي تعدي على الطريق العام وأراضي زراعية بنطاق مركزي أسيوط والقوصية بقيادة أحمد عبد الحكيم رئيس مركز أسيوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية بالإضافة إلى قيام الوحدتان المحليتان لحي شرق وحي غرب بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي فوري متغيرات مكانية بنطاق الحييّن وذلك بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب.

التعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات

وأوضح أبو النصر أن الموجة 26 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث جاري تنفيذ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجاري وذلك عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال الشهرين الماضيين وفقًا للخطة الزمنية المقررة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية مشددًا على التعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات دون تهاون أو تقاعس والعمل على تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية استردادًا لحق الدولة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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