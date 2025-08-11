الإرشاد الزراعي بأسيوط يدرب المزارعين على إنتاج السماد الحيوي "الفيرمي كمبوست"

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دعمه الكامل للأنشطة الزراعية التي تستهدف النهوض بالزراعات وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء، مشددًا على أهمية الاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة الحيوية والحد من ظاهرة السحابة السوداء.

إنتاج السماد العضوي “الفيرمي كمبوست”

وأشار محافظ أسيوط إلى الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في تدريب المزارعين على إنتاج السماد العضوي "الفيرمي كمبوست"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، نظمت جولة تفقدية لوحدة إنتاج السماد الحيوي "الفيرمي كمبوست"، بمشاركة المهندس حمدي محمد خليل، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، جمعيات المجتمع المدني بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

تدريبات عملية على تربية ديدان الأرض (ريد ويجلر)

وأضاف محافظ أسيوط أن الجمعيات المشاركة نظمت تدريبات عملية على تربية ديدان الأرض (ريد ويجلر)، التي تتغذى على المخلفات المنزلية والنباتية مثل البوص، لإنتاج السماد الحيوي الذي يستخدم في تحسين التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، مع تقليل تكاليف الزراعة والتأقلم مع التغيرات المناخية، كما يساهم المشروع في الحد من التلوث عبر منع حرق المخلفات الزراعية، مثل بقايا محاصيل الذرة الشامية والرفيعة، وإعادة تدويرها في إنتاج السماد.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تدعم الأمن الغذائي وتعزز الزراعة المستدامة، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين بأهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وأضرار الحرق المكشوف للمخلفات على البيئة وصحة المواطنين.

