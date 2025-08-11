الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإرشاد الزراعي بأسيوط يدرب المزارعين على إنتاج السماد الحيوي "الفيرمي كمبوست"

زراعة أسيوط تتفقد
زراعة أسيوط تتفقد المحاصيل، فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دعمه الكامل للأنشطة الزراعية التي تستهدف النهوض بالزراعات وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء، مشددًا على أهمية الاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة الحيوية والحد من ظاهرة السحابة السوداء. 

إنتاج السماد العضوي “الفيرمي كمبوست”

وأشار محافظ أسيوط إلى الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في تدريب المزارعين على إنتاج السماد العضوي "الفيرمي كمبوست"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، نظمت جولة تفقدية لوحدة إنتاج السماد الحيوي "الفيرمي كمبوست"، بمشاركة المهندس حمدي محمد خليل، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، جمعيات المجتمع المدني بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

تدريبات عملية على تربية ديدان الأرض (ريد ويجلر)

وأضاف محافظ أسيوط أن الجمعيات المشاركة نظمت تدريبات عملية على تربية ديدان الأرض (ريد ويجلر)، التي تتغذى على المخلفات المنزلية والنباتية مثل البوص، لإنتاج السماد الحيوي الذي يستخدم في تحسين التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، مع تقليل تكاليف الزراعة والتأقلم مع التغيرات المناخية، كما يساهم المشروع في الحد من التلوث عبر منع حرق المخلفات الزراعية، مثل بقايا محاصيل الذرة الشامية والرفيعة، وإعادة تدويرها في إنتاج السماد.

زراعة أسيوط تتابع إنتاجية الذرة والسمسم والأعلاف الخضراء بالفتح

وفد الفاو يزور أسيوط لبحث تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تدعم الأمن الغذائي وتعزز الزراعة المستدامة، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين بأهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وأضرار الحرق المكشوف للمخلفات على البيئة وصحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الأراضى الزراعية الاسمدة الحيوية التغيرات المناخية التنمية المستدامة الذرة الشامية الرئيس عبد الفتاح السيسي السحابة السوداء السماد العضوي اللواء هشام ابو النصر المخلفات الزراعية انتاج السماد العضوي تغيرات المناخ حرق المخلفات حرق المخلفات الزراعية حماية الأراضي الزراعية ظاهرة السحابة السوداء محافظ أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

جامعة أسيوط الأهلية تستقبل تقديم طلاب الثانوية العامة حتى السبت المقبل

عمل أسيوط تنظم ندوة لمناقشة تعديلات القانون الجديد بمصنع السماد بمنقباد

انطلاق حملات رفع التراكمات والمخلفات من الطرق السريعة والداخلية بأسيوط

بيطري أسيوط يشن 15 حملة على الأسواق ويضبط 3 أطنان لحوم فاسدة خلال شهر

تعليم بأسيوط: صيانة وتهيئة 197 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد

تعليم أسيوط: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى في 22 لجنة

انطلاق حملة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين في حي شرق أسيوط

تنفيذي أسيوط يعلن تصنيع خلايا النحل وأبراج الحمام وفتح تراخيص الأكشاك لدعم الشباب

الأكثر قراءة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

التعليم تكشف المناهج المطورة لجميع المراحل التعليمية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

"مالوش لازمة"، رسالة قوية من ساويرس بشأن ظهور ميسي في إعلان افتتاح المتحف الكبير

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads