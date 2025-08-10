جامعة أسيوط الأهلية تستقبل تقديم طلاب الثانوية العامة حتى السبت المقبل

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، عن فتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة الأهلية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 10 أغسطس وحتى السبت 16 أغسطس 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة بموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط إنه يتم التقديم إلكترونيًا عبر أجهزة الحاسوب الشخصي أو الحاسب المحمول فقط، من خلال الرابط التالي:

🔗

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن المفاضلة بين الطلاب تتم وفقًا لأعلى المجموع، مع أولوية القبول للتسجيل المبكر في حالة تساوي المجموع، وذلك لضمان الدقة والشفافية في أعمال التنسيق وتحقيق العدالة في توزيع الفرص المتاحة.

جامعة أسيوط الأهلية تضم كليات طبية وهندسية وإنسانية

وأكد أن جامعة أسيوط الأهلية تضم كليات طبية وهندسية وإنسانية، تهدف إلى إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية الكبرى.

15 برنامجًا دراسيًا متميزًا بنظام الساعات المعتمدة

ومن جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الجامعة تقدم 15 برنامجًا دراسيًا متميزًا بنظام الساعات المعتمدة موزعة على 7 كليات:

1. كلية الطب البشري.

2. كلية طب الأسنان.

3. كلية الصيدلة والبحوث الدوائية.

4. كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

5. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

6. كلية العلوم المالية والإدارية.

7. كلية الألسن واللغات التطبيقية.

شروط الالتحاق بجامعة أسيوط الأهلية

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط أن جميع التفاصيل الخاصة بالبرامج الدراسية، شروط الالتحاق، الحدود الدنيا لكل كلية، والمصروفات الدراسية، متاحة عبر الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط الأهلية على فيسبوك:

🔗

كما تتضمن الصفحة شرحًا تفصيليًا لخطوات التسجيل الإلكتروني.

المستندات المطلوبة للتسجيل الإلكتروني:

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي للطالب.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة شخصية بخلفية بيضاء.

- ⁠ايصال السداد

- شهادة الثانوية العامة.

رسوم طلب التقديم الإلكتروني:

1500 جنيه، تُسدد على حساب الجامعة بالبنك الأهلي المصري:

رقم الحساب: 5503161657427601013

جميع إجراءات التقديم للجامعة تجري إلكترونيا

ملاحظات هامة للتقديم للدراسة بجامعة أسيوط الأهلية:

- يفضل استخدام الحاسب المحمول أو الشخصي للتسجيل.

- موقع التقديم الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة للتسجيل ومتابعة الطلب.

- الطالب مسؤول عن صحة البيانات والمستندات المقدمة، وأي مخالفة تؤدي إلى إلغاء الطلب.

- لا يتم الحضور لمقر الجامعة إلا بعد إعلان القبول النهائي وطباعة بطاقة الترشيح.

- الجامعة لا تعتمد أي وسطاء أو مندوبين، وجميع الإجراءات تتم إلكترونيًا فقط.

خطوات التقديم الإلكتروني لجامعة أسيوط الأهلية

1. إنشاء حساب جديد وحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور.

2. التحقق التلقائي من مجموع الطالب وشعبته عبر الرقم القومي.

3. استكمال البيانات الأساسية (رقم الموبايل – العنوان).

4. عمل طلب التحاق واختيار حتى 5 رغبات (الأولى إجبارية).

5. رفع المستندات المطلوبة وإيصال السداد البنكي (عدم رفع الإيصال يلغي الطلب).

6. حفظ الطلب أو حفظه كمسودة في حال عدم اكتمال المستندات.

7. يمكن تعديل ترتيب الرغبات حتى موعد إغلاق باب التقديم، وبعد الإغلاق لا يُسمح بالتعديل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.