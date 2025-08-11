الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لهذا السبب، انقطاع المياه بالوليدية وقرى بحري أسيوط لمدة 3 أيام

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن خروج المروق رقم (2) بمحطة مياه المرشحة بالوليدية  ضمن برنامج الصيانة الدورية والذي ينتج عنه تفريغ المروق من المياه بداية من الساعة  12 ليل الاثنين بداية يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس  2025م، وحتى الساعة 12 ليل الخميس بداية يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025م لمدة 3 أيام 72 ساعة يأتي ذلك في أطار خطة الصيانة الدورية للمروقات وذلك لضمان جودة المياه المنتجة.

ضعف وانقطاع المياه بالأدوار العليا وقت الذروة بمنطقة الوليدية شرق أسيوط

وأكد رئيس شركة مياه أسيوط أن أعمال تطهير وتعقيم المروق هذه ينتج عنه ضعف وانقطاع المياه بالأدوار العليا وقت الذروة بمنطقة الوليدية شرق أسيوط وبقرى بحري مركز أسيوط ( منقباد، ونجع سبع، وبني حسين )، نظرًا لتوفير البدائل المروق ( 1 ) بالمحطة المرشحة والآبار الارتوازي بقري مركز اسيوط تحقيقًا لجودة المياه المنتجة.

مياه أسيوط: انقطاع وضعف الخدمة لمدة 72 ساعة بهذه المناطق

مياه أسيوط: تجديد شهادة TSM لمحطتي القوصية والوليدية المرشحة

لذلك ترجو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط من عملائها الكرام توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة خلال فترة الضعف وقت الذروة، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة ذلك لتلبية الاحتياج بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اعمال تطهير الشرب والصرف الصحى تطهير وتعقيم شركة مياه أسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد محافظة اسيوط منطقة الوليدية مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

مواد متعلقة

جامعة أسيوط الأهلية تطرح برنامج اللغة الألمانية للعام الجامعي 2025/ 2026

محافظ أسيوط يسلم أهالي عرب المدابغ تعويضات مالية ضمن تطوير المناطق غير الآمنة (صور)

رياضة أسيوط تنظم لقاء للتوعية بأهمية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل

الإرشاد الزراعي بأسيوط يدرب المزارعين على إنتاج السماد الحيوي "الفيرمي كمبوست"

جامعة أسيوط الأهلية تستقبل تقديم طلاب الثانوية العامة حتى السبت المقبل

عمل أسيوط تنظم ندوة لمناقشة تعديلات القانون الجديد بمصنع السماد بمنقباد

انطلاق حملات رفع التراكمات والمخلفات من الطرق السريعة والداخلية بأسيوط

بيطري أسيوط يشن 15 حملة على الأسواق ويضبط 3 أطنان لحوم فاسدة خلال شهر

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

مكتب التنسيق يعلن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 (خاص)

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads