لهذا السبب، انقطاع المياه بالوليدية وقرى بحري أسيوط لمدة 3 أيام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن خروج المروق رقم (2) بمحطة مياه المرشحة بالوليدية ضمن برنامج الصيانة الدورية والذي ينتج عنه تفريغ المروق من المياه بداية من الساعة 12 ليل الاثنين بداية يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025م، وحتى الساعة 12 ليل الخميس بداية يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025م لمدة 3 أيام 72 ساعة يأتي ذلك في أطار خطة الصيانة الدورية للمروقات وذلك لضمان جودة المياه المنتجة.

ضعف وانقطاع المياه بالأدوار العليا وقت الذروة بمنطقة الوليدية شرق أسيوط

وأكد رئيس شركة مياه أسيوط أن أعمال تطهير وتعقيم المروق هذه ينتج عنه ضعف وانقطاع المياه بالأدوار العليا وقت الذروة بمنطقة الوليدية شرق أسيوط وبقرى بحري مركز أسيوط ( منقباد، ونجع سبع، وبني حسين )، نظرًا لتوفير البدائل المروق ( 1 ) بالمحطة المرشحة والآبار الارتوازي بقري مركز اسيوط تحقيقًا لجودة المياه المنتجة.

لذلك ترجو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط من عملائها الكرام توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة خلال فترة الضعف وقت الذروة، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة ذلك لتلبية الاحتياج بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة.

