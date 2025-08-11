رياضة أسيوط تنظم لقاء للتوعية بأهمية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية إعداد جيل من الشباب والنشء ليكونوا "سفراء للتوعية" داخل مجتمعاتهم، قادرين على نقل الرسائل التوعوية في مختلف القضايا، بما يعزز الحصانة الفكرية والثقافية لديهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترسيخ مبادئ الاستخدام الآمن للإنترنت، ورفع وعي النشء وأولياء الأمور بالمخاطر المرتبطة بالمحتوى الإعلامي العالمي، وطرق التعامل معه بوعي وحكمة، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

فعاليات برنامج "درع.. يحمي ويصون"

وأوضح أبو النصر أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نظمت لقاءً توعويًا موسعًا بمركز شباب أبنوب، ضمن فعاليات برنامج "درع.. يحمي ويصون"، بمشاركة أكثر من 70 من النشء.

الاستخدام الإيجابي لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي

وشمل اللقاء جلسة تعارف بين المشاركين، تلتها ورش عمل ومحاضرات نظمتها إدارة تنمية النشء بالمديرية، وقادها سفراء البرنامج بمحافظة أسيوط (ملك، نور، فاروق، مصطفى، همس)، بهدف توجيه النشء نحو الاستخدام الإيجابي لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

مواجهة المستحدثات الفكرية الدخيلة التي تبث عبر بعض القنوات الفضائية

وأضاف محافظ أسيوط أن البرنامج يستهدف مواجهة المستحدثات الفكرية الدخيلة التي قد تبث عبر بعض القنوات الفضائية ومنصات المحتوى الأخرى، والتي تتعارض مع ثقافة وقيم المجتمع المصري، وتروج لسلوكيات خطرة على النشء، من بينها الترويج للمثلية الجنسية، والتحريض على السلوك العدواني والانتحاري عبر الألعاب الإلكترونية.

كما يهدف البرنامج إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الشباب، بما يسهم في حماية الأجيال القادمة من أي أفكار مغلوطة.

