الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية

المتهم بقتل هيثم
المتهم بقتل هيثم سمير، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل هيثم سمير، بطل سباقات السيارات، في واقعة شهدتها محافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا من أحد المستشفيات بوفاة مالك شركة وصاحب مركز لخدمات السيارات، مقيم بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري. 

وبسؤال شريكه، أوضح أنه أثناء توجههما إلى قطعة أرض مملوكة للفقيد بدائرة مركز قليوب، نشبت مشادة كلامية بينه وبين نجل الخفير الخصوصي للأرض بسبب رغبة المجني عليه في إنهاء عمل والده، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها المتهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته، ما أدى إلى مصرعه.

 

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

خبير: الإيجار القديم استثنائي ويخالف قواعد القانون المدني والدستور

تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وهو عامل مقيم بدائرة المركز، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل هيثم سمير سباقات السيارات القليوبية مركز قليوب وزارة الداخلية جرائم القتل فرد خرطوش

مواد متعلقة

ضبط 1429 نسخة كتب دراسية خارجية بدون تفويض في كفر الشيخ

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "لوشا" لنشره مقاطع تتضمن مشاهد عنف

ضبط 3 محطات بث فضائي غير مرخص بكفر الشيخ

الداخلية تضبط 4 متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة( صور)

الداخلية تكشف تورط البلوجر شاكر في غسل 100 مليون جنيه حصيلة فيديوهات تيك توك

الداخلية تضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة أثناء رسم أوشام لسيدات بالقاهرة

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مسجل خطر بيع كليته لبلوجر شهيرة

ضبط عاطل بتهمة ترويع المواطنين وإطلاق ألفاظ خادشة للحياء في عين شمس

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية

إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 (خاص)

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads