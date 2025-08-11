الداخلية تكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل هيثم سمير، بطل سباقات السيارات، في واقعة شهدتها محافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا من أحد المستشفيات بوفاة مالك شركة وصاحب مركز لخدمات السيارات، مقيم بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وبسؤال شريكه، أوضح أنه أثناء توجههما إلى قطعة أرض مملوكة للفقيد بدائرة مركز قليوب، نشبت مشادة كلامية بينه وبين نجل الخفير الخصوصي للأرض بسبب رغبة المجني عليه في إنهاء عمل والده، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها المتهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته، ما أدى إلى مصرعه.

تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وهو عامل مقيم بدائرة المركز، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

